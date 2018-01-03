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Александр ДОЛГОПОЛОВ: «Не пропустил ни одного дня подготовки»

Первая ракетка Украины прокомментировал выход в четвертьфинал турнира в Брисбене

  • 03.01.2018 14:15
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Rakuten Japan Tennis Championships
© Rakuten Japan Tennis Championships
Украинский теннисист Александр Долгополов прокомментировал свой выход в четвертьфинал на турнире ATP Brisbane International
 
«В начале сезона я очень хочу играть. Я полон энергии и поэтому летаю по корту. На этот раз в межсезонье чувствовал себя более здоровым. Обычно боли или волдыри не повзволяют интенсивно ежедневно готовиться к сезону. Но на этот раз подготовка была основательной. Я не пропустил ни одного дня — я продолжал работать», — цитирует украинца официальный сайт турнира.

Источник — Sapronov-tennis.org

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