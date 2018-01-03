Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Брисбен. Кирьос стал соперником Долгополова по четвертьфиналу

Австралиец обыграл Эбдена в дерби

  • 03.01.2018 13:13
  • 271 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Brisbane Tennis
© Brisbane Tennis
Австралиец Ник Кирьос стал соперником Александра Долгополова по 1/4 финала на турнире ATP в Брисбене.
 
21-я ракетка мира в матче второго круга обыграл Мэттью Эбдена: 6:7(3), 7:6(5), 6:2.
 
 
Матч Кирьос – Долгополов состоится в ночь на четверг.

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Реклама
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.