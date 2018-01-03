Брисбен. Кирьос стал соперником Долгополова по четвертьфиналу

Австралиец Ник Кирьос стал соперником Александра Долгополова по 1/4 финала на турнире ATP в Брисбене.
21-я ракетка мира в матче второго круга обыграл Мэттью Эбдена: 6:7(3), 7:6(5), 6:2.
Напомним, что Долгополов ранее обыграл аргентинца Себальоса.
Матч Кирьос – Долгополов состоится в ночь на четверг.
Источник — Sport.ua
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