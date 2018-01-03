Элина СВИТОЛИНА: Надеюсь, мне удалось стать лучше во время межсезонья

Украинская теннисистка Элина Свитолина пробилась в четвертьфинал Brisbane International, обыграв хорватку Ану Конюх.

«Это был хороший матч, против Аны сегодня я ждала тяжелой игры. Я довольна тем, как справилась с некоторыми из тяжелых ударов, которые она пробивала. Я всегда люблю сюда приезжать. Мне нравятся зрители, нравится выступать на этом корте. Для меня это всегда особенные чувства, потому что прежде в Брисбене у меня были тяжелые матчи. Каждый раз, когда я выхожу на корт, то всегда заряжена на игру.

Надеюсь, что во время межсезонья мне удалось стать лучше. Я стараюсь тяжело работать и оставаться сфокусированной на каждом матче, показывать свой лучший теннис и самой испытывать свои силы, чтобы подниматься еще выше и выше.

По поводу предстоящего матча с Йоханной Контой, то у нас были тяжелые поединки в прошлом. Она возвращается после травмы, так что приятно снова видеть ее на корте. Уверена, что нам предстоит еще одна битва. Наш матч в Чжухае выдался трудным. По ходу игры я проигрывала, потом сумела вернуться и выиграть ту встречу. Конта хорошо играет. Думаю, сейчас мы обе играем по-другому и как игроки стали гораздо лучше», — отметила Свитолина.

Четвертьфинал Элины Свитолиной и Йоханны Конты состоится в четверг, 4 января, на центральной арене турнира.