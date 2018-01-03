Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Элина СВИТОЛИНА: Надеюсь, мне удалось стать лучше во время межсезонья

Украинская теннисистка прокомментировала выход в 1/4 финала турнира в Брисбене

  • 03.01.2018 09:58
  • 598 просмотров
  • 3 комментария
Метки
Getty Images. Элина Свитолина
© Getty Images. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина пробилась в четвертьфинал Brisbane International, обыграв хорватку Ану Конюх.

«Это был хороший матч, против Аны сегодня я ждала тяжелой игры. Я довольна тем, как справилась с некоторыми из тяжелых ударов, которые она пробивала. Я всегда люблю сюда приезжать. Мне нравятся зрители, нравится выступать на этом корте. Для меня это всегда особенные чувства, потому что прежде в Брисбене у меня были тяжелые матчи. Каждый раз, когда я выхожу на корт, то всегда заряжена на игру.

Надеюсь, что во время межсезонья мне удалось стать лучше. Я стараюсь тяжело работать и оставаться сфокусированной на каждом матче, показывать свой лучший теннис и самой испытывать свои силы, чтобы подниматься еще выше и выше.

По поводу предстоящего матча с Йоханной Контой, то у нас были тяжелые поединки в прошлом. Она возвращается после травмы, так что приятно снова видеть ее на корте. Уверена, что нам предстоит еще одна битва. Наш матч в Чжухае выдался трудным. По ходу игры я проигрывала, потом сумела вернуться и выиграть ту встречу. Конта хорошо играет. Думаю, сейчас мы обе играем по-другому и как игроки стали гораздо лучше», — отметила Свитолина.

Четвертьфинал Элины Свитолиной и Йоханны Конты состоится в четверг, 4 января, на центральной арене турнира.

Источник — Большой теннис Украины

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Реклама
Комментарии
    blade2017
    online
      blade2017, 03.01.2018 11:00
    +1
    Надеюсь, дружеские отношения не помешают Элине вынести Йоханну.)
    А если без шуток, это первое серьезное испытание в новом году. Удачи!
    Ссылка
    SamojlovS
    online
      SamojlovS, 03.01.2018 11:09
    +1
    Мы тоже надеемся, Элина! Надеемся на тебя.
    Ссылка
    misha-ivanovi4
    online
    misha-ivanovi4, 03.01.2018 12:31
    +2
    У Конты мало шансов, после травмы плюс провела два трех сетовых матча, где оставила больше сил. Конечно все может быть, но думаю Элина выграет в два сета. Удачи!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.