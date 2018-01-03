Брисбен. Цуренко уступила Канепи

Украинская теннисистка Леся Цуренко проиграла эстонке Кайе Канепи и не смогла выйти в 1/4 финала турнира в Брисбене.
Поединок длился два сета: 4/6, 3/6. По ходу матча обе спортсменки использовали помощь физиотерапевта.
Канепи будет бороться за выход в полуфинал турнира в Брисбене в четвертый раз в карьере.
Источник — Sport.ua
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