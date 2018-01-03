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Брисбен. Цуренко уступила Канепи

Украинская теннисистка не смогла выйти в 1/4 финала соревнований

  • 03.01.2018 09:36
  • 567 просмотров
  • 2 комментария
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Getty Images. Леся Цуренко
© Getty Images. Леся Цуренко

Украинская теннисистка Леся Цуренко проиграла эстонке Кайе Канепи и не смогла выйти в 1/4 финала турнира в Брисбене.

Поединок длился два сета: 4/6, 3/6. По ходу матча обе спортсменки использовали помощь физиотерапевта.

Канепи будет бороться за выход в полуфинал турнира в Брисбене в четвертый раз в карьере.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Александр Сурков
      Александр Сурков, 03.01.2018 10:15
    +6
    Леси надо срочно что-то со здоровьем делать, первый матч на одном дыхание провела и не было видно каких то проблем, а через день вышла, бедро перемотано, рука болит, подавать не может, так еще и спазмы схватили. Потенциал огромный, а реализовать его не как не получается. Надо срочно выздоравливать к АО.
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    u6467u
    online
    u6467u, 03.01.2018 11:47
    +1
    смотрю теннис, у Леси талант огромный а здоровье не к черту,каждый раз одно и тоже,где выход......
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