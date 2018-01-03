Брисбен. Свитолина вышла в четвертьфинал турнира

Украинская теннисистка Элина Свитолина обыграла хорватку Ану Конюх на турнире в Брисбене.
Для победы над Конюх Свитолиной хватило двух сетов: 6/3, 6/1. Матч длился 1 час 5 минут.
В 1/4 финала соревнований Свитоилна сыграет с пятой сеяной Йоханной Контой, которая вчера одолела Айлу Томлянович.
Источник — Sport.ua
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Конта, звісно, не Конюх, але справжньою перевіркою для Еліни її назвати навряд чи можна. Світоліна повинна проходити британку без надзусиль.
Справжня перевірка може бути в особі Плішкової.
Смотрел. Не так ярко было, как в первом круге, виннеров не больше 15, всего 1 или 2 эйса, но надежно, более похоже на Свитолину 2017.
Но и Конюх впечатлила мало, лупила то в сетку, то в аут, второй проигранный в чистую сет скорее заслуга Конюх, чем Свитолиной. Элина выиграла даже с двойной ошибки соперницы.
Смотрел. Не так ярко было, как в первом круге, виннеров не больше 15, всего 1 или 2 эйса, но надежно, более похоже на Свитолину 2017. Но и Конюх впечатлила мало, лупила то в сетку, то в аут, второй проигранный в чистую сет скорее заслуга Конюх, чем Свитолиной. Элина выиграла даже с двойной ошибки соперницы.
Смотрел. Не так ярко было, как в первом круге, виннеров не больше 15, всего 1 или 2 эйса, но надежно, более похоже на Свитолину 2017. Но и Конюх впечатлила мало, лупила то в сетку, то в аут, второй проигранный в чистую сет скорее заслуга Конюх, чем Свитолиной. Элина выиграла даже с двойной ошибки соперницы.
Проблема в том, что Конта сама игру не отдаст, только от обороны с ней играть нельзя, нужно постоянно поддавливать.
Не видел игру Конты давно, но есть факты, статистика и внутренняя уверенность в позитивном исходе.
Не видел игру Конты давно, но есть факты, статистика и внутренняя уверенность в позитивном исходе.
Не видел игру Конты давно, но есть факты, статистика и внутренняя уверенность в позитивном исходе.
Да, конечно. Элина - фаворит пары. Но простой игра не будет, нужна максимальная концентрация.
Соглашусь.
Следил за Костюк, очень обидно, что вылетела. Был сетбол в 1м сете при счете 5-3 кажись в пользу Марты, но не реализовала и потом проиграла 5-7. Второй сет тоже начала с брейка, дальше провалила.
Соглашусь. Следил за Костюк, очень обидно, что вылетела. Был сетбол в 1м сете при счете 5-3 кажись в пользу Марты, но не реализовала и потом проиграла 5-7. Второй сет тоже начала с брейка, дальше провалила.
Для меня смотреть Австралию очень проблематично. Рано утром вставать совсем нереально. Америка хоть поздно ночью - можно ложиться под утро, а тут - совсем печаль.
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