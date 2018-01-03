Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Брисбен. Свитолина вышла в четвертьфинал турнира

Украинская теннисистка взяла верх над хорваткой Аной Конюх

  • 03.01.2018 08:16
  • 3631 просмотров
  • 13 комментария
Метки
Getty Images. Элина Свитолина
© Getty Images. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина обыграла хорватку Ану Конюх на турнире в Брисбене.

Для победы над Конюх Свитолиной хватило двух сетов: 6/3, 6/1. Матч длился 1 час 5 минут.

В 1/4 финала соревнований Свитоилна сыграет с пятой сеяной Йоханной Контой, которая вчера одолела Айлу Томлянович.

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Реклама
Комментарии
    parosss
    online
      parosss, 03.01.2018 09:31
    +5
    Умничка!
    Ссылка
    desantnichek
    online
      desantnichek, 03.01.2018 09:34
    +2
    Мягко говоря разбомбила свою соперницу) Молодец!
    Ссылка
    Pavlo
    online
    Pavlo, 03.01.2018 11:01
    +1
    Вот что значит на Новый Год оливье не объедаться!
    Ссылка
    SamojlovS
    online
      SamojlovS, 03.01.2018 11:07
    +2
    Конюх - не нынешний уровень Свитолиной. Вот матч с Контой - это будет настоящая "проверка на вшивость"!
    Ссылка
    Eurospring
    online
      Eurospring, 03.01.2018 11:30
    +3
    SamojlovS, 03.01.2018 11:07
    Конюх - не нынешний уровень Свитолиной. Вот матч с Контой - это будет настоящая "проверка на вшивость"!

    Конта, звісно, не Конюх, але справжньою перевіркою для Еліни її назвати навряд чи можна. Світоліна повинна проходити британку без надзусиль.
    Справжня перевірка може бути в особі Плішкової.
    Ссылка
    Станислав Матусевич
    online
      Станислав Матусевич, 03.01.2018 11:36
    0
    Блин, в 5 утра посмотреть никакой возможности не было. Трудно что-то сказать об игре по короткому обзору.
    Ссылка
    Eurospring
    online
      Eurospring, 03.01.2018 11:48
    0
    Станислав Матусевич, 03.01.2018 11:36
    Блин, в 5 утра посмотреть никакой возможности не было. Трудно что-то сказать об игре по короткому обзору.

    Смотрел. Не так ярко было, как в первом круге, виннеров не больше 15, всего 1 или 2 эйса, но надежно, более похоже на Свитолину 2017.
    Но и Конюх впечатлила мало, лупила то в сетку, то в аут, второй проигранный в чистую сет скорее заслуга Конюх, чем Свитолиной. Элина выиграла даже с двойной ошибки соперницы.
    Ссылка
    Станислав Матусевич
    online
      Станислав Матусевич, 03.01.2018 12:29
    +2
    Eurospring, 03.01.2018 11:48

    Смотрел. Не так ярко было, как в первом круге, виннеров не больше 15, всего 1 или 2 эйса, но надежно, более похоже на Свитолину 2017. Но и Конюх впечатлила мало, лупила то в сетку, то в аут, второй проигранный в чистую сет скорее заслуга Конюх, чем Свитолиной. Элина выиграла даже с двойной ошибки соперницы.
    Проблема в том, что Конта сама игру не отдаст, только от обороны с ней играть нельзя, нужно постоянно поддавливать.
    Ссылка
    Eurospring
    online
      Eurospring, 03.01.2018 15:06
    0
    Станислав Матусевич, 03.01.2018 12:29
    Eurospring, 03.01.2018 11:48
    Смотрел. Не так ярко было, как в первом круге, виннеров не больше 15, всего 1 или 2 эйса, но надежно, более похоже на Свитолину 2017. Но и Конюх впечатлила мало, лупила то в сетку, то в аут, второй проигранный в чистую сет скорее заслуга Конюх, чем Свитолиной. Элина выиграла даже с двойной ошибки соперницы.

    Проблема в том, что Конта сама игру не отдаст, только от обороны с ней играть нельзя, нужно постоянно поддавливать.

    Не видел игру Конты давно, но есть факты, статистика и внутренняя уверенность в позитивном исходе.
    Ссылка
    Станислав Матусевич
    online
      Станислав Матусевич, 03.01.2018 15:18
    +2
    Eurospring, 03.01.2018 15:06

    Не видел игру Конты давно, но есть факты, статистика и внутренняя уверенность в позитивном исходе.
    Да, конечно. Элина - фаворит пары. Но простой игра не будет, нужна максимальная концентрация.
    Ссылка
    Eurospring
    online
      Eurospring, 03.01.2018 15:40
    0
    Станислав Матусевич, 03.01.2018 15:18
    Eurospring, 03.01.2018 15:06
    Не видел игру Конты давно, но есть факты, статистика и внутренняя уверенность в позитивном исходе.

    Да, конечно. Элина - фаворит пары. Но простой игра не будет, нужна максимальная концентрация.

    Соглашусь.
    Следил за Костюк, очень обидно, что вылетела. Был сетбол в 1м сете при счете 5-3 кажись в пользу Марты, но не реализовала и потом проиграла 5-7. Второй сет тоже начала с брейка, дальше провалила.
    Ссылка
    Avatarr83
      Avatarr83, 03.01.2018 16:08
    +3
    Станислав Матусевич, 03.01.2018 11:36
    Блин, в 5 утра посмотреть никакой возможности не было. Трудно что-то сказать об игре по короткому обзору.
    Співчуваю що не вдалось переглянути, вчора було на що дивитись.. спочатку Довгополов просто практично познущався з Орасіо, за якого теж вболіваю коли грає не з нашими.. Коментатор і глядачі дивились з відкритими ротами на гру Сашка, як він філіграно і легко розправляється не даючи ніякого шансу, всі розиграші були дуже короткими, а перевага у вінерах дуже порадувала, в 4 рази більше! ,ну а пізніше розпочала свою гру Еліна ,яка видно дивилась і захотіла теж в такому ж стилі обіграти) Хоча знаємо гру Конюх, варто дати їй шанс і вона його не відпустить, але Еліна справилась на відмінно з таким випробуванням і одразу показала хто на корті господар. Гра з британкою буде важкою, шанси рівні, але в британки на мою думку як не дивно прозвучить менші шанси хоч тому що, немає кому надихати на гру, Марей знявся через травму. Звісно це не аргумент, але я знаю психологію гравців, це дуже впливає!
    Ссылка
    Станислав Матусевич
    online
      Станислав Матусевич, 03.01.2018 16:09
    +1
    Eurospring, 03.01.2018 15:40

    Соглашусь. Следил за Костюк, очень обидно, что вылетела. Был сетбол в 1м сете при счете 5-3 кажись в пользу Марты, но не реализовала и потом проиграла 5-7. Второй сет тоже начала с брейка, дальше провалила.
    Юность - она такая.
    Для меня смотреть Австралию очень проблематично. Рано утром вставать совсем нереально. Америка хоть поздно ночью - можно ложиться под утро, а тут - совсем печаль.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.