Брисбен. Долгополов разгромил Себальоса

Украинский теннисист Александр Долгополов победил аргентинца Орасио Себальоса на турнире в Брисбене.
Для успешного завершения поединка Долгополову понадобилось два сета: 6/1, 6/2. Матч длился 1 час 4 минуты.
Победа позволила Долгополову выйти в 1/4 финала турнира в Брисбене. Его соперником станет победитель австралийского дерби между Ником Кириосом и Мэттью Эбдено.
Источник — Sport.ua
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