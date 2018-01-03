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Брисбен. Долгополов разгромил Себальоса

Украинский теннисист вышел в 1/4 финала турнира

  • 03.01.2018 07:52
  • 1178 просмотров
  • 1 комментария
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Getty Images. Александр Долгополов
© Getty Images. Александр Долгополов

Украинский теннисист Александр Долгополов победил аргентинца Орасио Себальоса на турнире в Брисбене.

Для успешного завершения поединка Долгополову понадобилось два сета: 6/1, 6/2. Матч длился 1 час 4 минуты.

Победа позволила Долгополову выйти в 1/4 финала турнира в Брисбене. Его соперником станет победитель австралийского дерби между Ником Кириосом и Мэттью Эбдено.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Observer
      Observer, 03.01.2018 13:00
    +2
    Браво, Саньок! Видно, що чувак дістає задоволення від гри. Приємно дивитися на такий теніс!
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