Брисбен. Долгополов разгромил Себальоса

а он за Славию в ЛЕ не заигран??? тогда вообще, ЗАЧЕМ? только для красного словца-завершил карьер...

Ротань не играет в Славии. 36 лет. Удивительное решение менеджмента Динамо

Ага в такой форме что даже в таком "гранде" как Спарта редко появлялся на поле!

Романчука из Ягелонии взяли. Не плохо играет!