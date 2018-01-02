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ФЭЙЛ ДНЯ. Диктор не сумел произнести фамилию Шаповалов

Австралийский диктор не справился с фамилией канадского теннисиста

  • 02.01.2018 17:09
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Getty Images
© Getty Images

Теннисный матч между канадцем Денисом Шаповаловым и британцем Кайлом Эдмундом на турнире в Брисбене начался с фэйла организаторов.

Дело в том, что диктор, объявлявший выход теннисистов на корт, не справился с фамилией Шаповалов, произнесся что-то невнятное.

Тяжело представить, что было бы, если б исландские теннисисты играли на топ-уровне.

Источник — Sport.ua

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