ФЭЙЛ ДНЯ. Диктор не сумел произнести фамилию Шаповалов

Теннисный матч между канадцем Денисом Шаповаловым и британцем Кайлом Эдмундом на турнире в Брисбене начался с фэйла организаторов.
Дело в том, что диктор, объявлявший выход теннисистов на корт, не справился с фамилией Шаповалов, произнесся что-то невнятное.
Denis Shapfkdkjdlovlov— Sarah Claire (@BerdVolleys) 2 января 2018 г.
(TennisTV 🎥) pic.twitter.com/PvXPor8NYc
Тяжело представить, что было бы, если б исландские теннисисты играли на топ-уровне.
Источник — Sport.ua
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