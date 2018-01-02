ФЭЙЛ ДНЯ. Диктор не сумел произнести фамилию Шаповалов

Теннисный матч между канадцем Денисом Шаповаловым и британцем Кайлом Эдмундом на турнире в Брисбене начался с фэйла организаторов.

Дело в том, что диктор, объявлявший выход теннисистов на корт, не справился с фамилией Шаповалов, произнесся что-то невнятное.

Тяжело представить, что было бы, если б исландские теннисисты играли на топ-уровне.