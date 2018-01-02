Брисбен. Четыре матча с участием украинцев

В ночь на среду три представителя Украины проведут свои матчи второго раунда на турнире в Брисбене.

Первым на корт выйдет Александр Долгополов, который встретится с аргентинцем Себальосом. Эта встреча начнется в 03:00 по киевскому времени.

После этого поединка на корт выйдет Элина Свитолина, ей будет противостоять хорватка Ана Конюх. Этот матч начнется не раньше 05:00 по Киеву.

Ну и третьим «украинским» матчем дня в одиночном разряде в Брисбене станет встреча Леси Цуренко и эстонки Кайи Канепи. Начало не раньше 07:00.

Все матчи запланированы к показу на ТВ.

В парном разряде проведет свою встречу Людмила Киченок, которая в паре с японкой Макото Ниномия встретится с дуэтом Клепач/Мартинес-Санчес. Начало в 03:00.