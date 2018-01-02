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Маррей снялся с турнира в Брисбене

Австралийский теннисист не примет участия в соревнованиях из-за травмы

  • 02.01.2018 12:56
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Getty Images. Энди Маррей
© Getty Images. Энди Маррей

Британский теннисист Энди Маррей снялся с розыгрыша турнира АTP в австралийском Брисбене из-за травмы бедра.

30-летний теннисист должен был начать выступление на турнире в четверг.

Маррей, который является двукратным олимпийским чемпионом, не играл с июля прошлого года из-за проблем с бедром. Ранее он заявил, что в ближайшее время намерен сократить нагрузки в рамках восстановления от повреждения. В настоящее время британец занимает 16-е место в рейтинге ATP.

Источник — BBC

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