Маррей снялся с турнира в Брисбене

Британский теннисист Энди Маррей снялся с розыгрыша турнира АTP в австралийском Брисбене из-за травмы бедра.

30-летний теннисист должен был начать выступление на турнире в четверг.

Маррей, который является двукратным олимпийским чемпионом, не играл с июля прошлого года из-за проблем с бедром. Ранее он заявил, что в ближайшее время намерен сократить нагрузки в рамках восстановления от повреждения. В настоящее время британец занимает 16-е место в рейтинге ATP.