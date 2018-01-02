Шэньчжэнь. Савчук покинула парные соревнования на старте

Украино-румынская пара Ольга Савчук и Ралука Олару не смогла побороть сопротивление американо-канадского дуэта Николь Гиббс / Кэрол Чжао.
Матч продолжался всего час и завершился победой Гиббс и Чжао со счетом 6:1, 6:3. Савчук и Олару проиграли пять своих геймов, выполнив один брейк.
Первый раунд
Николь Гиббс / Кэрол Чжао - Ольга Савчук / Ралука Олару - 6:1, 6:3
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.