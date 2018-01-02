Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Шэньчжэнь. Савчук покинула парные соревнования на старте

Вторые сеяные Ольга Савчук и Ралука Олару уступили в первом раунде турнира

  • 02.01.2018 09:50
  • 84 просмотров
  • 0 комментария
Метки
БТУ. Ольга Савчук
© БТУ. Ольга Савчук
Украино-румынская пара Ольга Савчук и Ралука Олару не смогла побороть сопротивление американо-канадского дуэта Николь Гиббс / Кэрол Чжао.
 
Матч продолжался всего час и завершился победой Гиббс и Чжао со счетом 6:1, 6:3. Савчук и Олару проиграли пять своих геймов, выполнив один брейк.
 

Первый раунд


Николь Гиббс / Кэрол Чжао - Ольга Савчук / Ралука Олару - 6:1, 6:3

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Реклама
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.