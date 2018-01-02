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Плейфорд. Стаховский проиграл в первом матче сезона

Украинский теннисист проиграл американцу Томми Полу в упорном противостоянии

  • 02.01.2018 09:30
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Getty Images. Сергей Стаховский
© Getty Images. Сергей Стаховский
Около 2,5 часов соперники боролись за путевку в следующий круг. В первом сете украинец выполнил два брейка, но во второй партии не заработал ни одного брейкпоинта. Пол оформил брейк в 12 гейме, «под ноль» выиграв подачу Стаховского. 
 
Отыграв брейкпоинт на старте решающего сета, Сергею не удалось перевести поединок на тайбрейк: Стаховский спас три матчбола, но с четвертой попытки американец все-таки завершил встречу в свою пользу.
 
Стаховский и Пол еще встретятся на корте в рамках парного четвертьфинала.
 
Первый круг
Сергей Стаховский (Украина, 4) - Томми Пол (США) 6:3, 5:7, 5:7

Источник — Большой теннис Украины

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