Плейфорд. Стаховский проиграл в первом матче сезона

Около 2,5 часов соперники боролись за путевку в следующий круг. В первом сете украинец выполнил два брейка, но во второй партии не заработал ни одного брейкпоинта. Пол оформил брейк в 12 гейме, «под ноль» выиграв подачу Стаховского.

Отыграв брейкпоинт на старте решающего сета, Сергею не удалось перевести поединок на тайбрейк: Стаховский спас три матчбола, но с четвертой попытки американец все-таки завершил встречу в свою пользу.

Стаховский и Пол еще встретятся на корте в рамках парного четвертьфинала.

Первый круг

Сергей Стаховский (Украина, 4) - Томми Пол (США) 6:3, 5:7, 5:7