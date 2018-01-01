Перед Australian Open Надаль выступит на выставочном турнире

Первая ракетка мира Рафаэль Надаль выступит на выставочном турнире Tie Break Tens, который 10 января пройдет в Мельбурн-парке.
Это будет первый выход испанца на корт в Новом году. До этого Рафа снялся с турниров в Абу-Даби и Брисбене из-за проблем с коленями.
На турнире также выступят Кириос, Вавринка и Джокович.
Источник — Sport.ua
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