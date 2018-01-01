Перед Australian Open Надаль выступит на выставочном турнире

Первая ракетка мира Рафаэль Надаль выступит на выставочном турнире Tie Break Tens, который 10 января пройдет в Мельбурн-парке.

Это будет первый выход испанца на корт в Новом году. До этого Рафа снялся с турниров в Абу-Даби и Брисбене из-за проблем с коленями.

На турнире также выступят Кириос, Вавринка и Джокович.