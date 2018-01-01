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Перед Australian Open Надаль выступит на выставочном турнире

Испанец сыграет на турнире Tie Break Tens

  • 01.01.2018 22:42
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Первая ракетка мира Рафаэль Надаль выступит на выставочном турнире Tie Break Tens, который 10 января пройдет в Мельбурн-парке. 

Это будет первый выход испанца на корт в Новом году. До этого Рафа снялся с турниров в Абу-Даби и Брисбене из-за проблем с коленями.

На турнире также выступят Кириос, Вавринка и Джокович.

Источник — Sport.ua

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