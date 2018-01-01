Марта Костюк вышла в основную сетку 25-тысячника

Украинка Марта Костюк вышла в основную сетку турнира в Плейфорде.
В финале квалификации 25-тысячника 15-летняя киевлянка обыграла 17-летнюю американку Элиши Болтон: 6:2, 4:6, 6:2.
В первом круге соперницей Костю станет 20-летняя гречанка Валентини Грамматикопулу, занимающей в рейтинге WTA 192-ю строчку.
Источник — Sport.ua
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