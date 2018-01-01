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Леся ЦУРЕНКО: «Я знала сильные стороны Барти»

Украинка прокомментировала выход во второй раунд турнира в Брисбене

  • 01.01.2018 17:56
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Лесе Цуренко потребовалось чуть больше часа, чтобы на старте австралийского Премьера обыграть восьмую сеяную Эшли Барти.
 
«Это был хороший матч для меня, хотя, конечно, вы расстроены, что проиграла ваша теннисистка, - сказала Цуренко в интервью на корте. - Я знаю, как Барти было тяжело играть перед домашней публикой. Для меня выступать дома - еще хуже, я вообще не могу играть в Украине. 
 
Когда увидела сетку турнира, то я знала, насколько Эшли опасна. За прошлый год она усовершенствовала свою игру. Мы также играли с командой Австралии в Кубке Федерации и меня впечатлили и ее подача, и резаные удары, и форхенд. Так что, я знала ее сильные стороны и пыталась строить игру по-другому. 
 
Вообще в Брисбене я раньше выступала очень хорошо, была в полуфинале несколько лет назад. Но потом два года складывалась интересная ситуация: то у меня была травма нижней части спины, то вирусное заболевание. Поэтому на одном из своих самых любимых турниров, где мне нравится соревноваться, я не могла нормально выступать. Наконец-то я смогла здесь заиграть.
 
Как отмечала Новый год? Я посмотрела «детский» фейерверк, затем легла спать, потому что очень устала. Но проснулась, когда в полночь начался салют. Из моего номера открывается отличный вид. Это было невероятное зрелище, я смотрела будто ребенок с такой реакцией, мол, вау, насколько это потрясающе».

Источник — Большой теннис Украины

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