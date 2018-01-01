Леся ЦУРЕНКО: «Я знала сильные стороны Барти»

«Это был хороший матч для меня, хотя, конечно, вы расстроены, что проиграла ваша теннисистка, - сказала Цуренко в интервью на корте. - Я знаю, как Барти было тяжело играть перед домашней публикой. Для меня выступать дома - еще хуже, я вообще не могу играть в Украине.

Когда увидела сетку турнира, то я знала, насколько Эшли опасна. За прошлый год она усовершенствовала свою игру. Мы также играли с командой Австралии в Кубке Федерации и меня впечатлили и ее подача, и резаные удары, и форхенд. Так что, я знала ее сильные стороны и пыталась строить игру по-другому.

Вообще в Брисбене я раньше выступала очень хорошо, была в полуфинале несколько лет назад. Но потом два года складывалась интересная ситуация: то у меня была травма нижней части спины, то вирусное заболевание. Поэтому на одном из своих самых любимых турниров, где мне нравится соревноваться, я не могла нормально выступать. Наконец-то я смогла здесь заиграть.

Как отмечала Новый год? Я посмотрела «детский» фейерверк, затем легла спать, потому что очень устала. Но проснулась, когда в полночь начался салют. Из моего номера открывается отличный вид. Это было невероятное зрелище, я смотрела будто ребенок с такой реакцией, мол, вау, насколько это потрясающе».