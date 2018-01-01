Брисбен. Цуренко вышла во второй раунд, обыграв Барти

Вторая ракетка Украины Леся Цуренко обыграла лучшую на данный момент теннисистку Австралии Эшли Барти на старте турнира в Брисбене.
В матче первого круга киевлянка победила Барти со счетом 6:3, 6:2.
Следующая соперница Леси – Кайя Канепи.
Источник — Sport.ua
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Цель попасть в двадцатку вполне реальна. Молодец, Леся!
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