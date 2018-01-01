Брисбен. Цуренко вышла во второй раунд, обыграв Барти

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Бёрнли - Ливерпуль 17:21 — viktor112007 бля, Лаллана хорош! какой же подкат выдал! спас команду от проблем!