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Брисбен. Цуренко вышла во второй раунд, обыграв Барти

Киевлянка обыграла первую ракетку Австралии

  • 01.01.2018 17:07
  • 250 просмотров
  • 4 комментария
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Getty Images. Леся Цуренко
© Getty Images. Леся Цуренко
Вторая ракетка Украины Леся Цуренко обыграла лучшую на данный момент теннисистку Австралии Эшли Барти на старте турнира в Брисбене.
 
В матче первого круга киевлянка победила Барти со счетом 6:3, 6:2.
 
Следующая соперница Леси – Кайя Канепи.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Станислав Матусевич
    online
      Станислав Матусевич, 01.01.2018 16:59
    +4
    До матча я ожидал, что все будет зависеть от игры Барти. А вот черта с два! Леся хорошо подготовилась к игре, забросав австралийку мячами под лево. Забить-то та с бэкхенда может, но чаще играет слайсами, и вообще этот элемент у нее нестабилен. Отсюда нервозность и большое количество ошибок. Подачу к сезону Леся тоже подтянула, как и Элина. В итоге в районе семи эйсов, немного двойных и ни одного брейкпойнта за весь матч у Барти. Иногда, правда, напрягали непонятные метровые ауты, но на общей картине игры они не отразились. Заслуженная победа!
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    Станислав Матусевич
    online
      Станислав Матусевич, 01.01.2018 17:03
    +3
    На закуску новость, которая может и не появиться в ленте. Марта Костюк прошла квалификацию на 25-тысячнике в Плейфорде, Австралия. В первом круге будет играть с гречанкой Грамматикопулу (WTA 192).
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    LeBRONCAVS
    online
      LeBRONCAVS, 01.01.2018 17:18
    +1
    Всех с Новым Годом и открытием сезона для наших мастериц ракетки) Леська и Элина молодцы! Грамотно провели матчи. Желаю обойтись без травм, а победы придут!
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    blade2017
    online
      blade2017, 01.01.2018 17:24
    +2
    Леся играла агрессивно, заставляя Барти бегать по углам. Неожиданная, но очень приятная победа!
    Цель попасть в двадцатку вполне реальна. Молодец, Леся!
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