Борис Беккер обвинен в продаже поддельной ракетки

Бывшая первая ракетка мира немец Борис Беккер продал на аукционе фальшивую ракетку.
50-летний немец выдал ее за ту, которой он играл на Уимблдоне 1999 года. Сообщается, что Беккер продал поддельную ракетку за €10 тыс. Вырученные средства должны были пойти на благотворительность, однако экс-теннисист до сих пор не перевел их на счет фонда.
Ранее сообщалось, что у Беккера появились финансовые проблемы. В частности, ему необходимо погасить долги на сумму €54 млн. Для этого он стал продавать свои трофеи победителя Уимблдона.
Источник — Газета.ru
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