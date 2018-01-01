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Борис Беккер обвинен в продаже поддельной ракетки

Экс-теннисист вынужден распродавать раритеты, чтобы рассчитаться с долгами

  • 01.01.2018 15:15
  • 667 просмотров
  • 1 комментария
Метки
bild.de
© bild.de
Бывшая первая ракетка мира немец Борис Беккер продал на аукционе фальшивую ракетку.
 
50-летний немец выдал ее за ту, которой он играл на Уимблдоне 1999 года. Сообщается, что Беккер продал поддельную ракетку за €10 тыс. Вырученные средства должны были пойти на благотворительность, однако экс-теннисист до сих пор не перевел их на счет фонда.
 
Ранее сообщалось, что у Беккера появились финансовые проблемы. В частности, ему необходимо погасить долги на сумму €54 млн. Для этого он стал продавать свои трофеи победителя Уимблдона.

Источник — Газета.ru

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Комментарии
    Серж Пир
    online
      Серж Пир, 01.01.2018 15:36
    0
    Будет прикольно если годков через 15-20 суд обяжет дочку Ермаковой его содержать
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