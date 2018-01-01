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Брисбен. Екатерина Бондаренко проиграла американке Кэтрин Беллис

Украинка завершила выступления в Австралии

  • 01.01.2018 11:46
  • 293 просмотров
  • 2 комментария
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Getty Images. Екатерина Бондаренко
© Getty Images. Екатерина Бондаренко

На проходящем в австралийском Брисбене первом турнире нового года прекратила выступления украинская теннисистка Екатерина Бондаренко. В первом круге она уступила американке Кэтрин Беллис в двух сетах.

Напомним, Бондаренко пробилась в основную сетку турнира после победы над соотечественницей Даяной Ястремской. Однако сломить сопротивление 60-й ракетки мира украинке не удалось.

Брисбен, Австралия. Хард.
 
Первый круг
Кэтрин Беллис (США) - Екатерина Бондаренко (Украина): 6-2, 7-5

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    runabout
    online
      runabout, 01.01.2018 16:21
    0
    мля, Цуренко выиграла свой матч еще два часа назад - где новость об этом??!!
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    Алекс Голдин
    online
    Алекс Голдин, 01.01.2018 16:37
    0
    жаль-лучшеб наверно вышла Ястрембская из квалы
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