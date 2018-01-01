Брисбен. Екатерина Бондаренко проиграла американке Кэтрин Беллис

На проходящем в австралийском Брисбене первом турнире нового года прекратила выступления украинская теннисистка Екатерина Бондаренко. В первом круге она уступила американке Кэтрин Беллис в двух сетах.
Напомним, Бондаренко пробилась в основную сетку турнира после победы над соотечественницей Даяной Ястремской. Однако сломить сопротивление 60-й ракетки мира украинке не удалось.
Брисбен, Австралия. Хард.
Первый круг
Кэтрин Беллис (США) - Екатерина Бондаренко (Украина): 6-2, 7-5
Источник — Sport.ua
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