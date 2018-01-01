Брисбен. Свитолина начала сезон с победы

Украинка Элина Свитолина удачно начала новый год и новый сезон. На турнире в Брисбене наша теннисистка в двух сетах одолела испанку Карлу Суарес-Наварро. Во втором круге соперницей Элины станет №44 мирового рейтинга хорватка Ана Конюх.
Брисбен, Австралия. Хард.
Первый круг
Элина Свитолина (Украина, 3) - Карла Суарес Наварро (Испания): 6-2, 6-4
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Плоды работы в межсезонье очевидны в плане первой подачи. 11 эйсов, стабильная скорость за 170 км/ч и хорошая направленность.
Да, и это очень меня порадовало. Хорошо, что мы не выгнали ее тренеров.)
Да, и это очень меня порадовало. Хорошо, что мы не выгнали ее тренеров.)
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.