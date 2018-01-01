Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Брисбен. Свитолина начала сезон с победы

Украинская теннисистка выиграла первый матч на турнире в Брисбене

  • 01.01.2018 09:35
  • 2305 просмотров
  • 10 комментария
Метки
Getty Images. Элина Свитолина
© Getty Images. Элина Свитолина

Украинка Элина Свитолина удачно начала новый год и новый сезон. На турнире в Брисбене наша теннисистка в двух сетах одолела испанку Карлу Суарес-Наварро. Во втором круге соперницей Элины станет №44 мирового рейтинга хорватка Ана Конюх.
 

Брисбен, Австралия. Хард.
 
Первый круг
Элина Свитолина (Украина, 3) - Карла Суарес Наварро (Испания): 6-2, 6-4
 

 

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Реклама
Комментарии
    shimvlad
    online
      shimvlad, 01.01.2018 10:04
    +3
    Молодчинка !
    Ссылка
    Станислав Матусевич
    online
      Станислав Матусевич, 01.01.2018 11:17
    +8
    Для старта сезона нормально. Первый сет так вообще хороший. Понравились постоянные приемы навылет второй подачи испанки. А во втором было многовато простых ошибок. Но в решающий момент удалось зацепиться за брейк и закончить матч.
    Плоды работы в межсезонье очевидны в плане первой подачи. 11 эйсов, стабильная скорость за 170 км/ч и хорошая направленность.
    Ссылка
    desantnichek
      desantnichek, 01.01.2018 11:37
    0
    Неплохо)
    Ссылка
    blade2017
    online
      blade2017, 01.01.2018 11:43
    +1
    "...Плоды работы в межсезонье очевидны в плане первой подачи. 11 эйсов, стабильная скорость за 170 км/ч и хорошая направленность."
    Да, и это очень меня порадовало. Хорошо, что мы не выгнали ее тренеров.)
    Ссылка
    Станислав Матусевич
    online
      Станислав Матусевич, 01.01.2018 11:45
    +3
    blade2017, 01.01.2018 11:43
    "...Плоды работы в межсезонье очевидны в плане первой подачи. 11 эйсов, стабильная скорость за 170 км/ч и хорошая направленность."
    Да, и это очень меня порадовало. Хорошо, что мы не выгнали ее тренеров.)
    Может, с новыми бы под 200 подавала?))
    Ссылка
    cherkasy
      cherkasy, 01.01.2018 11:46
    +1
    спорт юа молодці, нарешті знайшли звідки брати повноцінні огляди, а не вставки з твітеру.
    Ссылка
    yomayo17
      yomayo17, 01.01.2018 13:13
    0
    Дивився. Норм для початку.
    Ссылка
    Станислав Матусевич
    online
      Станислав Матусевич, 01.01.2018 14:14
    +3
    А вот и первая сенсация года подоспела. Поздравления Лесе с заслуженной победой!
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 01.01.2018 14:25
    0
    до речі спорт юа далі спить, подають всяку другосортну фігню в новинах, а те що наша Леся сенсаційно винесла в одні двері господарку і одну з фавориток турніру ніякої інфи досі нема. А це повинно до сьогоднішнього вечора як мінімум висіти на головній
    Ссылка
    Алекс Голдин
    online
    Алекс Голдин, 01.01.2018 16:42
    0
    молодец-главно без травм- и станет первым номером
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.