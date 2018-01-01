Элина Свитолина – Карла Суарес Наварро. LIVE

согласен, продали чела за полгода до окончания контракта...это как раз пример классного менеджмен...

Арсенал за всю свою историю становился чемпионами 13 раз, Райан Гиггз столько же

и не надейся, ватан! Паук стоял, стоит и стоять будет! Как бы таким как ты этого и не хотелось!