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Элина Свитолина – Карла Суарес Наварро. LIVE

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга турнира в Брисбене

  • 01.01.2018 03:09
  • 356 просмотров
  • 3 комментария
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Getty Images. Элина Свитолина
© Getty Images. Элина Свитолина

Сегодня, 1 января, в Австралии украинская теннисистка Элина Свитолина сыграет поединок первого круга турнира Brisbane International. Соперницей украинки станет 29-летняя Карла Суарес Наварро. Начало матча в 03:10 по киеву.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    OM27
    online
      OM27, 01.01.2018 04:41
    +1
    Еліна перемогла 6:2, 6:4.
    У 2-му сеті грала не дуже добре, але у вирішальний момент зробила брейк.
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    blade2017
    online
      blade2017, 01.01.2018 04:43
    +1
    Победа! Молодец, Элина!
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    vit-2
      vit-2, 01.01.2018 04:47
    0
    Усіх з Новим роком, і новою перемогою Еліни.

    Мені сподобалось кілька речей:
    - добре що перемогла;
    - дуже добре що в 2-х сетах;
    - ...надцять ейсів за гру у українки це круто.

    Ну а те що ще ігрові кондиції такі собі це нормально, попереду вагон часу щоб набрати форму під важливі змагання.

    П.С. Наварра хоч і іспанка, хоч і кучерява, але до колись знаменитої кучерявої іспанки Оранти Санчес Викаріо їй дуже далеко... І це добре для нас
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