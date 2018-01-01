Элина Свитолина – Карла Суарес Наварро. LIVE

Сегодня, 1 января, в Австралии украинская теннисистка Элина Свитолина сыграет поединок первого круга турнира Brisbane International. Соперницей украинки станет 29-летняя Карла Суарес Наварро. Начало матча в 03:10 по киеву.
Источник — Sport.ua
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У 2-му сеті грала не дуже добре, але у вирішальний момент зробила брейк.
Мені сподобалось кілька речей:
- добре що перемогла;
- дуже добре що в 2-х сетах;
- ...надцять ейсів за гру у українки це круто.
Ну а те що ще ігрові кондиції такі собі це нормально, попереду вагон часу щоб набрати форму під важливі змагання.
П.С. Наварра хоч і іспанка, хоч і кучерява, але до колись знаменитої кучерявої іспанки Оранти Санчес Викаріо їй дуже далеко... І це добре для нас
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