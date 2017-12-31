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ДОЛГОПОЛОВ: «Хочу отыграть полноценный сезон без серьезных травм»

Украинский теннисист поделился впечатлениями от победы над Шварцманом в первом круге Брисбена

  • 31.12.2017 14:42
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Getty Images. Александр Долгополов
© Getty Images. Александр Долгополов
Первая ракетка Украины Александр Долгополов прокомментировал победу над Шварцманом в первом круге Брисбена.
 
«У меня было несколько хороших месяцев без травм. Когда я готов физически, то могу играть здорово. Что я подумал, когда не смог подать на победу? Что это только первый матч сезона и это нормально. Я знаю, что пока ты не выиграл, поединок еще не закончен. Но хорошо, что я смог вернуться в игру и отлично отыграть тайбрейк.
 
Как я провел межсезонье? В это время не хочется куда-то летать, так что я был дома в Киеве с девушкой и семьей. А затем тренировался, как и все.
 
Планы на Новый год? Мы слишком поздно приехали, чтобы бронировать здесь место в ресторане. Поэтому будем оставаться в номере. Если говорить о целях на 2018 год, то они остались теми же: я хотел бы быть здоровым и отыграть полноценный сезон без серьезных травм, без пауз на 2-3 месяца. Тогда у меня будет шанс на хорошие результаты», – сказал Долгополов.

Источник — Большой теннис Украины

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