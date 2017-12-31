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Брисбен. Долгополов на старте обыграл шестого сеяного

Украинский теннисист оставил за бортом соревнований Диего Шварцмана

  • 31.12.2017 10:29
  • 1031 просмотров
  • 4 комментария
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Getty Images. Александр Долгополов
© Getty Images. Александр Долгополов
Украинец успешно открывает свой новый сезон, обыгрывая 26 ракетку мира. За весь первый сет только один раз завязалась борьба на подаче соперника: брейкпоинт для Долгополова стал одновременно и сетболом, которым наш теннисист воспользовался. 
 
Александр продолжил победную серию и во второй партии, выйдя вперед 3:0 с брейком. Однако, подать на матч Долгополову не удалось: отыграв два брейкпоинта, украинец все-таки проиграл свой гейм. В итоге, судьба сета решилась на тайбрейке, где наш теннисист выполнил пять мини-брейков, отдав два очка на своей подаче.
 
Во втором раунде Александр сыграет с Орасио Себальосом из Аргентины (ATP 66) или теннисистом из квалификации. 
 
Напомним, в прошлом году Долгополов зачехлил ракетку уже после первого круга в Брисбене, уступив Рафаэлю Надалю.
 
Первый круг
Александр Долгополов (Украина) - Диего Шварцман (Аргентина, 6) 6:4 7:6(3)

Источник — Большой теннис Украины

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Комментарии
    Sergiy Ylinets
      Sergiy Ylinets, 31.12.2017 10:32
    +2
    Сенсація дня!!! Вітаю з перемогою)))) Дальше напевно буде Себальос також можна буде пройти
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    Станислав Матусевич
      Станислав Матусевич, 31.12.2017 12:46
    0
    Не сказал бы, что сенсация, но побежден достаточно серьезный соперник. Себальоса на харде нужно проходить, но не забываем о главной проблеме Долгополова - нестабильности.
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    Алекс Голдин
    online
    Алекс Голдин, 31.12.2017 13:07
    +1
    молодец-настрой на год получен
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    Alexandr Shevchenko
      Alexandr Shevchenko, 31.12.2017 13:07
    +3
    Долгополов по потерциалу игрок Топ-10... но травмы и психика не фонтан...
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