Брисбен. Долгополов на старте обыграл шестого сеяного

Украинец успешно открывает свой новый сезон, обыгрывая 26 ракетку мира. За весь первый сет только один раз завязалась борьба на подаче соперника: брейкпоинт для Долгополова стал одновременно и сетболом, которым наш теннисист воспользовался.

Александр продолжил победную серию и во второй партии, выйдя вперед 3:0 с брейком. Однако, подать на матч Долгополову не удалось: отыграв два брейкпоинта, украинец все-таки проиграл свой гейм. В итоге, судьба сета решилась на тайбрейке, где наш теннисист выполнил пять мини-брейков, отдав два очка на своей подаче.

Во втором раунде Александр сыграет с Орасио Себальосом из Аргентины (ATP 66) или теннисистом из квалификации.

Напомним, в прошлом году Долгополов зачехлил ракетку уже после первого круга в Брисбене, уступив Рафаэлю Надалю.

Первый круг

Александр Долгополов (Украина) - Диего Шварцман (Аргентина, 6) 6:4 7:6(3)