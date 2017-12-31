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Брисбен. Катерина Бондаренко обыграла Ястремскую и пробилась в основу

31-летняя украинка сломила сопротивление соотечественницы в финале квалификации

  • 31.12.2017 09:59
  • 659 просмотров
  • 6 комментария
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Getty Images. Катерина Бондаренко
© Getty Images. Катерина Бондаренко
В украинском дерби Катерины Бондаренко и Даяны Ястремской за место в основе Brisbane International наши теннисистки спорили 2 часа и 20 минут. По ходу игры матч также прерывался из-за дождя. В итоге сильнее оказалась Бондаренко, посеянная в отборе под пятым номером: 6:2, 4:6, 6:4. В решающей партии Даяна первой вышла вперед (3:2), но далее до конца поединка взяла только один гейм.
 
Катерина Бондаренко – Даяна Ястремская – 6:2, 4:6, 6:4
 
Среди потенциальных соперниц Бондаренко по стартовому матчу в основе: Сорана Кырстя (Румыния), Кристина Младенович (6, Франция), Дарья Касаткина (Россия) и Кэтрин Беллис (США). Катерина уже третий сезон подряд успешно проходит отборочный этап на австралийском Премьере.
 
Отметим, что с основы в Брисбене начинают выступление Элина Свитолина и Леся Цуренко.

Источник — Большой теннис Украины

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Комментарии
    Станислав Матусевич
    online
      Станислав Матусевич, 31.12.2017 12:48
    +2
    Честно признаюсь - жаль. Даяна - это будущее нашего тенниса, а Катя, как ни обидно это говорить - прошлое. Очень хотелось посмотреть на игру Ястремской в основе Премьера с представительницей топ-50. Но пока не судьба.
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    Алекс Голдин
    online
    Алекс Голдин, 31.12.2017 13:08
    +3
    очень жаль что так сетка свела...... хотелось бы обеих увидеть... удачи Катя
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    Алекс Голдин
    online
    Алекс Голдин, 31.12.2017 13:14
    0
    у Кати-тяжелейшая сетка-если Беллис-вполне проходима то дальше Плишкова-2 ракетка
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    Станислав Матусевич
    online
      Станислав Матусевич, 31.12.2017 13:29
    0
    Алекс Голдин, 31.12.2017 13:14
    у Кати-тяжелейшая сетка-если Беллис-вполне проходима то дальше Плишкова-2 ракетка
    Это не имеет большого значения. При таком составе участников в любом случае второй круг для Кати - потолок.
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    Александр Сурков
      Александр Сурков, 31.12.2017 14:18
    +1
    Да, тоже жалко, я болел за Даяну и у нее были все шансы победить, но не хватило опыта в концовке матча и еще в не нужный момент дождь помешал. Надеемся она сможет хорошо подготовится к квалификации АО и ее пройдет, а в основе уже покажет весь свой не дюжий потенциал.
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    Eurospring
      Eurospring, 31.12.2017 14:45
    0
    Згодний, результат засмутив.
    Втім, сподіваюся, Даяна на кінець 2018 буде в першій сотні.
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