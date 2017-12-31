Брисбен. Катерина Бондаренко обыграла Ястремскую и пробилась в основу

В украинском дерби Катерины Бондаренко и Даяны Ястремской за место в основе Brisbane International наши теннисистки спорили 2 часа и 20 минут. По ходу игры матч также прерывался из-за дождя. В итоге сильнее оказалась Бондаренко, посеянная в отборе под пятым номером: 6:2, 4:6, 6:4. В решающей партии Даяна первой вышла вперед (3:2), но далее до конца поединка взяла только один гейм.

Катерина Бондаренко – Даяна Ястремская – 6:2, 4:6, 6:4

Среди потенциальных соперниц Бондаренко по стартовому матчу в основе: Сорана Кырстя (Румыния), Кристина Младенович (6, Франция), Дарья Касаткина (Россия) и Кэтрин Беллис (США). Катерина уже третий сезон подряд успешно проходит отборочный этап на австралийском Премьере.

Отметим, что с основы в Брисбене начинают выступление Элина Свитолина и Леся Цуренко.