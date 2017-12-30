Элина Свитолина: первый год в элите

Заключительные дни каждого года – традиционное время подведения итогов во всех сферах жизни. Не буду изменять этому правилу и я, тем более, что сезон для наших теннисистов выдался довольно удачным. Победами на турнирах в одиночном разряде могут похвастаться Леся Цуренко и Александр Долгополов, в паре – Ольга Савчук, среди юниоров выиграла австралийский мэйджор и аналог Итогового турнира Марта Костюк. Однако Марта еще слишком юна, а взрослые выступали нестабильно. Единственной украинской теннисисткой, проведшей отличный сезон и закрепившейся в топ-10, стала Элина Свитолина. Поэтому данный итоговый материал я решил посвятить именно ей.

Сезон-2016 Элина закончила на 14-м месте в рейтинге, главным образом благодаря удачным выступлениям на осенних азиатских турнирах. Постоянная работа над своей игрой привела к улучшению первой подачи и стабильности в игре справа. Естественно, в начале нынешнего сезона мы, болельщики, ждали от Свитолиной продолжения успешной игры и вхождения в топ-10. Однако не все складывалось легко и быстро.

Стартовый турнир года в Брисбене выдался неплохим. Элина одержала три победы, в том числе в четвертьфинале над тогдашней первой ракеткой Кербер. Но в полуфинале Свитолину ждал один из двух ее чешских ночных кошмаров по имени Каролина Плишкова. Особой борьбы, увы, опять не получилось: 2:6, 4:6. Тем не менее, полуфинал на первом же Премьере года вселял оптимизм. К сожалению, после него Элина подхватила инфекцию и вынуждена была сняться со следующего турнира в Сиднее. Скорее всего, это сказалось и на ее выступлении на Australian Open. После двух легких побед над проходными Боузрап и Воскобоевой Свитолина неожиданно проиграла Анастасии Павлюченковой.

А вот потом пошла жара! Конечно, на небольшом турнире в тайваньском Тайбэе Свитолина была явным фаворитом. Но все равно, пятерых соперниц, даже далеких от элиты, еще нужно было последовательно победить. В финале Элина отдала Шуай Пэн лишь пять геймов, выиграв первый для себя турнир сезона.

Далее был Харьков и матч с австралийками в рамках Кубка Федерации. До сих пор жалею, что поздно спохватился и в итоге не сумел достать билетов на игру сборной. Наши девчата во главе со Свитолиной блистали, решив все вопросы за первые три матча. Особо выделю первую игру Элины против Эшли Барти. Активной игрой австралийка в первом сете удивила Свитолину и взяла его 6:4. Но далее украинка отказалась от своей привычной защитной манеры, заиграла мощно и просто смела Барти с корта. На следующий день Элина не стала откладывать дело в долгий ящик и уверенно победила и Дарью Гаврилову. Главное заключалось в том, что стало понятно: Свитолина созрела для вхождения в теннисную элиту.

Произошло сие знаменательное событие уже на следующем турнире серии Премьер-5 в Дубае в конце февраля. Последовательно обыграв Сайсай Чжен, Кристину Макхейл, Лорен Дэвис, Анжелик Кербер и Каролин Возняцки, Свитолина одержала самую значимую на тот момент победу в своей карьере. Причем содержание игры с двумя топовыми соперницами было очень приличным. За пять матчей был проигран всего один сет Макхейл, да и то лишь потому, что первые поединки Элина традиционно играла с экономией сил, оставляя большую часть эмоций к решающим баталиям. По итогам турнира Свитолина впервые в карьере вошла в топ-10.

Далее первой ракетке Украины предстояло защищать прошлогодний титул на турнире WTA International в Куала-Лумпуре. Малайзийский климат и необходимость резкой смены часовых поясов перед двумя американскими Премьерами стали причиной принятия решения о снятии Свитолиной со второго круга. Но, несмотря на это, Премьеры Элине не удались. Много копий было сломано при обсуждении поражения Свитолиной в четвертом круге от Мугурусы с баранкой в третьем сете. Думаю, многие болельщики запомнили этот момент. Накануне матча с испанкой Элина вместе с Ольгой Савчук ездили на концерт «Океана Эльзы». Зная, насколько умеет заводить зал Святослав Вакарчук, вполне возможно, что эмоций, оставленных на концерте, как раз и не хватило Свитолиной в третьем сете против Гарбиньи. Правда, на следующем турнире в Майами наша теннисистка без всяких «Океанов» проиграла в первом же матче Бетани Маттек-Сэндс.

Затем была снова Европа и очередной матч Кубка Федерации. На выезде против грозных немок, возглавляемых первой ракеткой мира Кербер. Однако препятствием для наших девушек стала не она (Свитолина в очередной раз с ней разобралась в двух сетах), а Юлия Гергес. После ее победы над Элиной в первой игре стало понятно, что наши шансы на положительный исход матча минимальны. К сожалению, так оно и вышло, ведь Леся Цуренко прогнозируемо проиграла оба своих поединка.

Восстанавливать боевой дух после обидного поражения Свитолина полетела не в Штутгарт, где собрался достаточно серьезный состав участников, а в Стамбул, на скромный турнир серии WTA International. И закономерно там победила. По большому счету, конкурировать с ней было некому. Стамбульский турнир запомнился нашим любителям тенниса еще и первыми победами в WTA-туре юной Даяны Ястремской. Ястремская имела все шансы выйти в полуфинал именно на Свитолину, но умудрилась проиграть словачке Чепеловой со счета 6:2, 5:2 в свою пользу.

Следующие два грунтовых турнира вышли для Элины насыщенными на памятные события. Вспоминаем сначала Рим. Уже в третьем круге Свитолина, уступив первый сет Моне Бартель, в следующих двух не отдала сопернице ни единого гейма! Не знаю, удавалось ли такое Элине такое когда-либо во взрослом теннисе. Я, во всяком случае, подобного не припоминаю. Но это было только начало. В четвертьфинале было снято проклятие постоянных поражений от Каролины Плишковой. Блестящий атакующий теннис Элины поставил чешку в тупик в первом сете: 6:2. И даже отчаянных усилий Плишковой во второй партии не хватило, чтобы переломить ход матча. Тяжелейший тайбрейк, а вместе с ним и матч остался за нашей теннисисткой. Свитолина радовалась этой победе даже больше, чем выигрышу финального матча. Правда, частично это связано с тем, что соперницы по полуфиналу и финалу – Мугуруса и Халеп – играли с травмами. Испанка снялась в середине первого сета, а румынка, получив повреждение ноги во второй партии, в третьей уже не могла составить серьезной конкуренции Элине. Так была добыта вторая победа во втором турнире сезона серии Премьер-5.

К Ролан Гаррос Свитолина подходила в ранге одной из главных фавориток. Первые матчи в Париже она вновь проводила, экономя силы, поэтому легких побед не было. В итоге в четвертом круге Элина была за два мяча от поражения в игре с внезапно поймавшей свою игру Петрой Мартич. Не знаю, каким образом посреди гейма, имевшего все шансы стать последним в матче, украинке удалось воспрять духом, выгрызть второй сет и дожать соперницу в третьем. Наверно, не зря все-таки Свитолина сравнивает себя на корте с бульдогом. К сожалению, в следующем же матче еще один бульдог по фамилии Халеп при счете 3:6, 0:5 вцепился мертвой хваткой уже в саму Элину. Из последующих 14-ти геймов румынка выиграла 13, не позволив Свитолиной впервые в карьере выйти в полуфинал мэйджора. Страшное разочарование. Могу только представить, чего стоило Элине говорить в интервью, что жизнь продолжается и из этого поражения не нужно делать трагедию. Тем не менее, она поднялась в рейтинге на пятое место.

Задачей на последующие травяные турниры было не потерять много позиций. Трава нравилась Свитолиной только в юном возрасте, ее взрослому защитному стилю это покрытие не подходит: пять побед в семнадцати матчах. А тут, как назло, еще случилась травма ахилла в Бирмингеме, на подготовительном к Уимблдону соревновании. Полностью восстановиться к главному травяному турниру сезона так и не вышло. А тут еще для полного счастья жребий выбрал в соперницы по первому кругу Эшли Барти, которая на траве чувствует себя, как рыба в воде. Но вновь включился режим бульдога, позволивший Элине четче сыграть на решающих мячах и одержать трудную победу. Вторая половина матча против итальянского ветерана Скьявоне и игра третьего круга с Кариной Виттхефт вообще позволили говорить, что Свитолина, наконец, приспособилась к траве. Однако Елена Остапенко своими атаками с каждого мяча не дала в полной мере проявиться комбинационной игре Элины. Тем не менее, четвертый круг Уимблдона является лучшим результатом для украинского женского тенниса.

После игры в Британии на зубах и уколах Свитолиной необходима была пауза в выступлениях. После месяца лечения и подготовки к североамериканскому харду никто не знал, чего от нее ожидать. И она вернулась! Но как! Триумф в Торонто был потрясающим со всех точек зрения. Четыре подряд обыгранных теннисистки из топ-10: Венус Вильямс, Мугуруса, Халеп и Возняцки. Новый, совершенно не применявшийся Свитолиной ранее, мощный кросс слева при оставшемся стабильным форхенде, ошеломил всех соперниц. Они просто не знали, что делать. Раньше можно было играть глубоко Элине под бэкхенд, практически не опасаясь острого ответа. Теперь же эта тактика не проходила. Меня порой критикуют в комментах, что я часто даже в выигранных Свитолиной матчах нахожу негативные нюансы. Спрашивают, какую игру я считаю идеальной. Отвечаю: матч в Торонто против Халеп в полуфинале, по моему мнению, является близким к идеалу. Победа в Торонто позволила Свитолиной повторить достижение Андрея Медведева и стать четвертой в женской табели о рангах.

На волне канадского успеха мы вправе были рассчитывать на удачное выступление Элины и в Цинциннати, на четвертом в сезоне турнире серии Премьер-5. Тем более, что предыдущие три Свитолина выиграла. Однако тут сюрпризы были негативного характера. В первой же игре против Леси Цуренко арбитры не заметили явного аута у Свитолиной на матчболе. У Цуренко уже не осталось возможностей попросить челлендж, а на ее слезы судьи не отреагировали. Далее в расписание игр вмешалась погода, в результате чего Элине выпадало играть два матча в один день. Она уступила в первом же из них Юлии Гергес, заставив болельщиков гадать, имел ли место слив ради экономии сил для US Open, или просто был не день Свитолиной.

По Открытому чемпионату США стало понятно, что сил провести весь год на высочайшем уровне Элине не хватит. Она играла без блеска, в традиционной защитной манере. Но даже несмотря на это, благодаря удачной сетке могла дойти вплоть до финала. К сожалению, в четвертом круге против Мэдисон Киз, ведя с брейком в решающем сете, Свитолина вдруг начала пытаться играть активно. И пошли ошибки. Американка, проигрывавшая на тот момент в основном за счет собственных помарок, воспряла духом, переломила ход встречи и в итоге победила. А ведь был шанс даже подняться на вершину рейтинга! Правда, лучший результат в истории украинского тенниса – третья позиция в женской табели о рангах – все же был установлен. Однако мечталось уже о большем...

Понимая, что ни сил, ни эмоций на конец сезона уже не хватает, Свитолина снялась с последнего в сезоне из Премьеров-5 в Ухане. Взяла паузу вновь на месяц, до Premier Mandatory в Пекине. В китайской столице ей предстояло защищать очки за прошлогодний полуфинал. И вновь не хватило какой-то малости. В драматичном четвертьфинальном триллере, длившемся более трех с половиной часов, Элина так и не смогла дожать осеннюю сенсацию Тура француженку Каролин Гарсию. Потом был еще турнир в Гонконге и снятие со второго круга. Этот турнир не был нужен, поскольку Свитолина давно обеспечила себе место на Итоговом турнире сезона в Сингапуре. Еще одно лучшее достижение в украинском женском теннисе.

Но первый блин Итоговых турниров вышел комом, даже несмотря на удачную жеребьевку, определившую в соперники Элине на групповом турнире теннисисток с довольно удобным стилем игры. В первом же матче украинка неожиданно была вчистую разгромлена Каролин Возняцки. А после второй игры с Гарсией, как две капли воды напоминавшей недавний пекинский матч, Свитолина потеряла все шансы на выход в полуфинал. Бойцовский характер, правда, помог ей не выпустить из группы Симону Халеп, но и только.

Элина Свитолина завершила год на шестом месте в рейтинге, имея в своем активе больше всех побед на женских турнирах (5). Женская теннисная ассоциация признала Свитолину по итогам года лучшей теннисисткой на хардовом покрытии, и третьей – на грунте. Кроме этого, Элина установила целый ряд рекордов для украинского женского тенниса.

Наступающий год станет настоящим испытанием для нашей первой ракетки. Ведь подняться в элиту проще, чем удержаться в ней. Предстоит защищать много очков, особенно в первой половине сезона. А ведь в теннис вернется после рождения ребенка Серена Вильямс. Как и Виктория Азаренко после решения семейных проблем. Может вновь набрать свою прежнюю форму Мария Шарапова, если это еще возможно без мельдония.

Поэтому в преддверии праздника пожелаю и Элине, и остальным украинским теннисистам, и читателям того, что желаю всем каждый Новый год с начала войны. Пусть наступающий год будет как минимум не хуже предыдущего. Если лучше – отлично. Но только не хуже.