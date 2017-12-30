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СВИТОЛИНА: «Моя цель на 2018 год – играть на 100%, избегая травм»

Лучшая украинская теннисистка – о целях на сезон

  • 30.12.2017 20:00
  • 349 просмотров
  • 3 комментария
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Getty Images. Элина Свитолина
© Getty Images. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина в преддверии старта на турнире в Брисбене поделилась ожиданиями от нового сезона.

«Я в предвкушении первого матча, первого турнира. Это будет хороший турнир, я в принципе уверена, жду старта сезона. Это будет здорово. Я тренировалась в Париже и Лондоне, как всегда тяжело работала. К началу этого сезона я не фокусировалась на чем-то конкретно во время подготовки, работала над всем понемногу, физический аспект был важен. Мне нужно было получить время, чтобы посмотреть, что дало мне такую уверенность на корте в сезоне-2017.

Волнительно начинать новый сезон в Брисбене. Здесь много хороших игроков, это хорошо для старта сезона. Здорово получить пару таких матчей перед выступлением на Большом Шлеме.

Моя цель на 2018 год? Просто играть на 100%, быть готовой бороться, стараться оставаться здоровой на протяжении всего сезона», – сказала Свитолина.

Напомним, в первом круге Brisbane International украинка встретится с представительницей Испании Карлой Суарес Наварро.

Источник — Большой теннис Украины

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Комментарии
    Алекс Голдин
    online
    Алекс Голдин, 30.12.2017 21:18
    +1
    31 декабря у красавицы Эли первая игра нового сезона.....С наступающим-успехов тебе и без травм
    Ссылка
    vlad-dndz
      vlad-dndz, 30.12.2017 21:52
    0
    Удачи Эл! Порви всех в 2018! Удачи тебе и главное избежать травм
    Ссылка
    Станислав Матусевич
    online
      Станислав Матусевич, 30.12.2017 21:56
    0
    Алекс Голдин, 30.12.2017 21:18
    31 декабря у красавицы Эли первая игра нового сезона.....С наступающим-успехов тебе и без травм
    В расписании Брисбена первая игра Элины датирована первым днем нового года.
    Ссылка
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