СВИТОЛИНА: «Моя цель на 2018 год – играть на 100%, избегая травм»

Первая ракетка Украины Элина Свитолина в преддверии старта на турнире в Брисбене поделилась ожиданиями от нового сезона.



«Я в предвкушении первого матча, первого турнира. Это будет хороший турнир, я в принципе уверена, жду старта сезона. Это будет здорово. Я тренировалась в Париже и Лондоне, как всегда тяжело работала. К началу этого сезона я не фокусировалась на чем-то конкретно во время подготовки, работала над всем понемногу, физический аспект был важен. Мне нужно было получить время, чтобы посмотреть, что дало мне такую уверенность на корте в сезоне-2017.



Волнительно начинать новый сезон в Брисбене. Здесь много хороших игроков, это хорошо для старта сезона. Здорово получить пару таких матчей перед выступлением на Большом Шлеме.



Моя цель на 2018 год? Просто играть на 100%, быть готовой бороться, стараться оставаться здоровой на протяжении всего сезона», – сказала Свитолина.



Напомним, в первом круге Brisbane International украинка встретится с представительницей Испании Карлой Суарес Наварро.