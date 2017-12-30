Латвийская теннисистка Елена Остапенко обыграла Серену Уильямс в выставочном матче в Абу-Даби.



20-летней теннисистке понадобилось чуть более часа, чтобы справиться с экс-первой ракеткой мира: 6:2, 3:6, 10-5.



В первом сете Остапенко удалось дважды защитить свою подачу, но во второй партии Уильямс повела 3:0 с двумя брейками. Елена смогла сократить счёт до минимального, но следующие три гейма остались за американкой.



В решающем тай-брейке, который проводился до десяти победных очков, Остапенко проиграла сопернице треть сыгранных розыгрышей.



Отметим, что данный матч был первым для Серены после её победы на Australian Open. Выиграв титул в Мельбурне теннисистка взяла вынужденный перерыв, связанный с беременностью, а в сентябре родила дочь.