Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Остапенко обыграла Серену Уильямс в выставочном матче

Американка впервые вышла на корт после рождения дочери

  • 30.12.2017 17:07
  • 615 просмотров
  • 0 комментария
Метки
WTA
© WTA

Латвийская теннисистка Елена Остапенко обыграла Серену Уильямс в выставочном матче в Абу-Даби.

20-летней теннисистке понадобилось чуть более часа, чтобы справиться с экс-первой ракеткой мира: 6:2, 3:6, 10-5.

В первом сете Остапенко удалось дважды защитить свою подачу, но во второй партии Уильямс повела 3:0 с двумя брейками. Елена смогла сократить счёт до минимального, но следующие три гейма остались за американкой.

В решающем тай-брейке, который проводился до десяти победных очков, Остапенко проиграла сопернице треть сыгранных розыгрышей.

Отметим, что данный матч был первым для Серены после её победы на Australian Open. Выиграв титул в Мельбурне теннисистка взяла вынужденный перерыв, связанный с беременностью, а в сентябре родила дочь.

Источник — Большой теннис Украины

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Реклама
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.