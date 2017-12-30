Брисбен. Долгополов в первом круге сыграет с Шварцманом

Первым соперником Александра Долгополова станет шестая ракетка турнира – аргентинец Диего Шварцман, который находится на 26-й позиции рейтинга ATP.

Ранее соперники встречались в туре только один раз: в 2016 году на грунте в Буэнос-Айресе, где Шварцман одержал непростую победу в трех сетах (5-7, 6-4, 6-3). В сезоне-2017 Диего стал финалистом на турнире в Антверпене, а также дошел до четвертьфинала на US Open.

Долгополов будет выступать в Брисбене уже в седьмой раз. Свой лучший результат на этом турнире Александр показал в 2012 году, когда дошел до финала (уступил Энди Маррею). В сезоне-2017 украинец зачехлил ракетку после стартового матча с Рафаэлем Надалем. В уходящем году Долгополов выиграл титул в Буэнос-Айресе и был финалистом в Бостаде и Шэньчжэне.