Брисбен. Долгополов в первом круге сыграет с Шварцманом

Первым соперником Александра Долгополова станет шестая ракетка турнира – аргентинец Диего Шварцман, который находится на 26-й позиции рейтинга ATP.
Ранее соперники встречались в туре только один раз: в 2016 году на грунте в Буэнос-Айресе, где Шварцман одержал непростую победу в трех сетах (5-7, 6-4, 6-3). В сезоне-2017 Диего стал финалистом на турнире в Антверпене, а также дошел до четвертьфинала на US Open.
Долгополов будет выступать в Брисбене уже в седьмой раз. Свой лучший результат на этом турнире Александр показал в 2012 году, когда дошел до финала (уступил Энди Маррею). В сезоне-2017 украинец зачехлил ракетку после стартового матча с Рафаэлем Надалем. В уходящем году Долгополов выиграл титул в Буэнос-Айресе и был финалистом в Бостаде и Шэньчжэне.
Источник — Большой теннис Украины
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