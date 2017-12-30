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Брисбен. Долгополов в первом круге сыграет с Шварцманом

Состоялась жеребьевка основной сетки турнира

  • 30.12.2017 11:22
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Getty Images. Александр Долгополов
© Getty Images. Александр Долгополов
Первым соперником Александра Долгополова станет шестая ракетка турнира – аргентинец Диего Шварцман, который находится на 26-й позиции рейтинга ATP.
 
Ранее соперники встречались в туре только один раз: в 2016 году на грунте в Буэнос-Айресе, где Шварцман одержал непростую победу в трех сетах (5-7, 6-4, 6-3). В сезоне-2017 Диего стал финалистом на турнире в Антверпене, а также дошел до четвертьфинала на US Open. 
 
Долгополов будет выступать в Брисбене уже в седьмой раз. Свой лучший результат на этом турнире Александр показал в 2012 году, когда дошел до финала (уступил Энди Маррею). В сезоне-2017 украинец зачехлил ракетку после стартового матча с Рафаэлем Надалем. В уходящем году Долгополов выиграл титул в Буэнос-Айресе и был финалистом в Бостаде и Шэньчжэне.

Источник — Большой теннис Украины

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