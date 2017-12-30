Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Брисбен. Свитолина сыграет с Наварро, Цуренко – с Берти

Украинки узнали соперник в первом круге

  • 30.12.2017 10:54
  • 461 просмотров
  • 4 комментария
Метки
Getty Images. Элина Свитолина
© Getty Images. Элина Свитолина
Элина Свитолина, посеянная под 3 номером на «Brisbane International», свой первый поединок в новом сезоне проведет против испанки Карлы Суарес Наварро (WTA 40).
 
Последний очный матч соперниц из четырех общих встреч остался в активе Суарес Наварро (на траве в Бирмингеме в 2016 году испанка победила в упорной борьбе 7-5, 4-6, 7-5). В рейтинге WTA лучшим результатом Карлы была шестая строчка. Напомним, что Свитолина завершила сезон-2017 на шестом месте. 
 
На кортах в Брисбене Элина ранее выступала три раза и дважды становилась полуфиналисткой (2015, 2017).
 
Леся Цуренко открывает турнир матчем с восьмой сеяной Эшли Барти из Австралии (WTA 17). В 2014 году Цуренко и Барти провели единственный очный поединок на соревнованиях в Акапулько, где в финале квалификации сильнее была австралийка. Напомним, в феврале сборные Украины и Австралии встретятся на Кубке Федерации.
 

Источник — Большой теннис Украины

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Реклама
Комментарии
    Алекс Голдин
    online
    Алекс Голдин, 30.12.2017 11:27
    +1
    для Леси крайне тяжелый жребий-против хозяйки корта-топовой теннисистки.... но как бы не сложилось-это только начало длинного тенисного сезона.... От Эли ждем только победы
    Ссылка
    dudigo78
      dudigo78, 30.12.2017 12:07
    0
    от тобі і маєш. Наварро якщо набрала позаминулорічні кондиції, то це буде дуже тяжко, ну а Лесі можна лише поспівчувати
    Ссылка
    Станислав Матусевич
      Станислав Матусевич, 30.12.2017 13:35
    +1
    Первый турнир сезона прогнозировать всегда тяжело. Может быть все, что угодно. Тем не менее, Элина, если хочет подтвердить успехи 2017-го года, необходимо таких соперниц, как Наварро, побеждать. Лесе же будет очень тяжко, и результат будет зависеть в основном от готовности Барти. Если австралийка начнет более-менее попадать, то без вариантов. Но существует ненулевая вероятность, что попадать Эш будет больше по аутам...
    Ссылка
    blade2017
      blade2017, 30.12.2017 16:18
    0
    Элина должна проходить без вопросов. Что касается Леси... буду надеяться на новогоднее чудо.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.