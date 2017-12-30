Брисбен. Свитолина сыграет с Наварро, Цуренко – с Берти

Элина Свитолина, посеянная под 3 номером на «Brisbane International», свой первый поединок в новом сезоне проведет против испанки Карлы Суарес Наварро (WTA 40).

Последний очный матч соперниц из четырех общих встреч остался в активе Суарес Наварро (на траве в Бирмингеме в 2016 году испанка победила в упорной борьбе 7-5, 4-6, 7-5). В рейтинге WTA лучшим результатом Карлы была шестая строчка. Напомним, что Свитолина завершила сезон-2017 на шестом месте.

На кортах в Брисбене Элина ранее выступала три раза и дважды становилась полуфиналисткой (2015, 2017).

Леся Цуренко открывает турнир матчем с восьмой сеяной Эшли Барти из Австралии (WTA 17). В 2014 году Цуренко и Барти провели единственный очный поединок на соревнованиях в Акапулько, где в финале квалификации сильнее была австралийка. Напомним, в феврале сборные Украины и Австралии встретятся на Кубке Федерации.