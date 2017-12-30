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Брисбен. Бондаренко и Ястремская поспорят за место в основной сетке

Украинские теннисистки разыграют путевку в основу австралийского Премьера

  • 30.12.2017 10:33
  • 347 просмотров
  • 2 комментария
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Getty Images. Катерина Бондаренко
© Getty Images. Катерина Бондаренко
Во втором отборочном раунде Катерина Бондаренко за 1 час и 13 минут оформила победу над 18-летней австралийкой Джейми Фурлис - 7:5, 6:1. Даяна Ястремская попала в финал квалификации на отказе лидера посева Натальи Вихлянцевой из России. 
 
Таким образом, в украинском дерби и первом очном поединке Бондаренко (WTA 93) и Ястремской (WTA 188) определится одна из четырех обладательниц путевок в основу «Brisbane International».
 
Отметим, что Элина Свитолина посеяна под третьим номером в Брисбене.

Источник — Большой теннис Украины

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Комментарии
    Алекс Голдин
    online
    Алекс Голдин, 30.12.2017 12:27
    0
    жаль что в последнем круге квалы они между собой играют
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    Александр Сурков
    online
      Александр Сурков, 30.12.2017 14:14
    0
    Алекс Голдин, 30.12.2017 12:27
    жаль что в последнем круге квалы они между собой играют
    С одной стороны жалко, но с другой, одно гарантированное место в основе у нас уже есть.
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