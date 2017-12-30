Брисбен. Бондаренко и Ястремская поспорят за место в основной сетке

Во втором отборочном раунде Катерина Бондаренко за 1 час и 13 минут оформила победу над 18-летней австралийкой Джейми Фурлис - 7:5, 6:1. Даяна Ястремская попала в финал квалификации на отказе лидера посева Натальи Вихлянцевой из России.

Таким образом, в украинском дерби и первом очном поединке Бондаренко (WTA 93) и Ястремской (WTA 188) определится одна из четырех обладательниц путевок в основу «Brisbane International».