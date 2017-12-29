Экс-десятая ракетка мира Эрнест Гулбис снялся с Australian Open и решил выступить на «челленджере» в немецком Кобленце.
В текущий момент Гулбис занимает 199-е место в мировом рейтинге.
Помимо латвийца на турнире в Германии сыграют также Кузнецов, Чеккинато и Бемельманс, входящие в ТОП-120.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.