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Гулбис снялся с Australian Open

Латвиец решил сыграть на турнире серии «челленджер» в Германии

  • 29.12.2017 23:11
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Экс-десятая ракетка мира Эрнест Гулбис снялся с Australian Open и решил выступить на «челленджере» в немецком Кобленце.
 
В текущий момент Гулбис занимает 199-е место в мировом рейтинге.
 
Помимо латвийца на турнире в Германии сыграют также Кузнецов, Чеккинато и Бемельманс, входящие в ТОП-120.

Источник — Sport.ua

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