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Элина Свитолина посеяна под третьим номером в Брисбене

В основной сетке также сыграет Леся Цуренко

  • 29.12.2017 21:43
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Первая ракетка Украины Элина Свитолина получила третий номер посева на турнире WTA в Брисбене. Лидером же посева стала Гарбинье Мугуруса.

В прошлом сезоне Свитолина дошла до полуфинала в Брисбене.

Помимо Элины в основной сетке сыграет также Леся Цуренко. Даяна Ястремская и Катерина Бондаренко выступают в квалификации.

Источник — Sport.ua

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