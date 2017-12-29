Элина Свитолина посеяна под третьим номером в Брисбене

Первая ракетка Украины Элина Свитолина получила третий номер посева на турнире WTA в Брисбене. Лидером же посева стала Гарбинье Мугуруса.
В прошлом сезоне Свитолина дошла до полуфинала в Брисбене.
Помимо Элины в основной сетке сыграет также Леся Цуренко. Даяна Ястремская и Катерина Бондаренко выступают в квалификации.
Источник — Sport.ua
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