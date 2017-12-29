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Федерер и Уильямс стали лучшими спортсменами 2017 года

Журналисты 112 стран проголосовали за теннисистов

  • 29.12.2017 21:18
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Федерер и Уильямс стали лучшими спортсменами 2017 года
Международная ассоциация спортивной прессы (AIPS) определила лучших спортсменов 2017 года.
 
По версии журналистом у мужчин лучшим стал Роджер Федерер, опередивший Роналду, Месси, Хэмилтона и Надаля, а у женщин назвали Серену Уильямс, она выиграла борьбу у Хоссу, Феликс и других.
 
В голосовании приняли участие журналисты из 112 стран.

Источник — Sport.ua

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