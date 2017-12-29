Брисбен. Бондаренко и Ястремская вышли во второй круг квалификации

Улыбнуло,и не только песня но и клип,видно И́горь Ива́нович любит в караоке поп...

Ох лол серьезно? Мбокани и Мораес лучше за Ферейру? Уж слишком много тут болел дынамы на са...

Когда-то прожил целых 20 дней на 100 долларов в Ханое, ни в чем себе не отказывая....

Якби московія все життя не заважала Україні,то ми були б найкращі в світі, а так тільки будем,але...

Я когда уведел в интернерте, как ученики лицея в Донецку прессуют директора по поводу бомбежек го...

Заметка про Хача, а тут ботосрач сплошной. Кибербитва, одним словом.