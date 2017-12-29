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Брисбен. Бондаренко и Ястремская вышли во второй круг квалификации

Украинские теннисистки уверенно выиграли первые матчи на турнире в Австралии

  • 29.12.2017 14:25
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WTA. Даяна Ястремская
© WTA. Даяна Ястремская

Украинские теннисистки Катерина Бондаренко и Даяна Ястремская вышли во второй круг турнира серии Premier в австралийском Брисбене.

Бондаренко в двух сетах разобралась с с обладательницей wild card Наиктой Бэйнс из Австралии: 6-1, 6-4, и сыграет завтра во втором круге против еще одной хозяйки соревнований – Джейми Форлис (№324 WTA).

Ястремская также в 2 сетах обыграла представительницу Беларуси Веру Лапко: 6-2, 6-4. В следующем раунде Даяна встретится с первым номером посева – Натальей Вихлянцевой (№62 WTA) из России.

Источник — Sport.ua

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