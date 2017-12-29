Брисбен. Бондаренко и Ястремская вышли во второй круг квалификации

Украинские теннисистки Катерина Бондаренко и Даяна Ястремская вышли во второй круг турнира серии Premier в австралийском Брисбене.
Бондаренко в двух сетах разобралась с с обладательницей wild card Наиктой Бэйнс из Австралии: 6-1, 6-4, и сыграет завтра во втором круге против еще одной хозяйки соревнований – Джейми Форлис (№324 WTA).
Ястремская также в 2 сетах обыграла представительницу Беларуси Веру Лапко: 6-2, 6-4. В следующем раунде Даяна встретится с первым номером посева – Натальей Вихлянцевой (№62 WTA) из России.
Источник — Sport.ua
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