Свитолина примет участие в турнире Moscow River Cup

Элина Свитолина станет одной из топ-участниц «Moscow River Cup», нового турнира в Москве. Официальный постер соревнований WTA серии International сегодня представил директор чемпионата Александр Островcкий.
Турнир, который стартует через неделю после окончания Уимблдона, пройдет с 23 по 29 июля 2018 года на грунте. За титул в Москве также поспорят Елена Веснина, Наталья Вихлянцева и Анастасия Потапова.
Источник — Большой теннис Украины
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