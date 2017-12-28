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Свитолина примет участие в турнире Moscow River Cup

Лидер украинского тенниса сыграет на грунтовых кортах в Москве

  • 28.12.2017 21:20
  • 893 просмотров
  • 14 комментария
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© Твиттер

Элина Свитолина станет одной из топ-участниц «Moscow River Cup», нового турнира в Москве. Официальный постер соревнований WTA серии International сегодня представил директор чемпионата Александр Островcкий.

Турнир, который стартует через неделю после окончания Уимблдона, пройдет с 23 по 29 июля 2018 года на грунте. За титул в Москве также поспорят Елена Веснина, Наталья Вихлянцева и Анастасия Потапова.

Источник — Большой теннис Украины

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Комментарии
    Jeck
    online
      Jeck, 28.12.2017 21:33
    +2
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    bog829
      bog829, 28.12.2017 21:41
    +7
    А вот этот шаг не понятен
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    sanchezua
      sanchezua, 28.12.2017 21:48
    +3
    Эх, разочаровала Свитолина...
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    Станислав Матусевич
      Станислав Матусевич, 28.12.2017 22:03
    +8
    Странное решение. Даже с чисто теннисной точки зрения. После травы играть турнир на грунте перед североамериканской хардовой серией - какой-то нонсенс. По поводу нравственной составляющей вообще молчу. Однако посмотрим, что будет на самом деле.
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    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 28.12.2017 22:06
    +4
    bog829, 28.12.2017 21:41
    А вот этот шаг не понятен
    Она не первый раз туда едет, поэтому не стоит сильно удивляться. Ничего не поделаешь. У кого-то есть гражданская позиция, а кто-то без нее. Выступает под флагом Украины, глупых заявлений вроде не делает - и на том спасибо.
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    Bogdan Bogdan
    online
      Bogdan Bogdan, 28.12.2017 22:06
    -3
    антиукраїнське рішення. палець донизу їй. неповага повна
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    Bogdan Bogdan
    online
      Bogdan Bogdan, 28.12.2017 22:08
    -1
    повна антисанитарія мозоку. саме зараз соромно що вона з УКРАЇНИ
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    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 28.12.2017 22:32
    +2
    А вообще на 99% уверен, что подкинули деньжат, и это стало решающим фактором. Очевидно, что турнир не того масштаба, что бы было ощутимо его пропустить. Да и как выше упомянул Стас в логику подготовки к дальнейшему продолжению сезона не вписывается. А так россиянам личный повод надавить на мозоль Украине, мол говорите мы агрессоры, а ваши спортсмены, певцы и т.д. ездят к нам как ни в чем не бывало. Вот такая мол вы не до страна, вот такой вы не до народ.
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    KIEWADIM
      KIEWADIM, 28.12.2017 22:34
    -2
    Ну а с другой стороны, почему главному патриоту страны можно держать бизнес в стране-агрессора а ей нельзя в теннис играть?
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    Алекс Голдин
    online
    Алекс Голдин, 28.12.2017 22:37
    -2
    она профессионалка-она этим зарабатывает и не надо ее гнобить патриотка она или нет....она приезжает играть за сборную несмотря на плотнейшие нрафики-это и есть патриотизм она не меняет гражданство хотя живет в Лондоне-это патриотизм а не то что придумали диванные критики
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    dudigo78
      dudigo78, 28.12.2017 22:59
    0
    wtf?
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    Oleg Bugaets
    online
      Oleg Bugaets, 29.12.2017 00:21
    0
    bog829, 28.12.2017 21:41
    А вот этот шаг не понятен
    -а чого тут незрозумілого-гроші та рейтинг понад усе-не кожен в змозі переступити через себе-в неї інші погляди-а може думає що такими зближеннями війна скоріш закінчиться?
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    Oleg Bugaets
    online
      Oleg Bugaets, 29.12.2017 00:24
    -2
    KIEWADIM, 28.12.2017 22:34
    Ну а с другой стороны, почему главному патриоту страны можно держать бизнес в стране-агрессора а ей нельзя в теннис играть?
    -а чого тут з другого боку-бік той самий-Порошенко бізнесмен і олігарх-це для нього головне-його не переробиш
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    Дьявол
      Дьявол, 29.12.2017 00:44
    +1
    В мире больших денег, увы, патриотизму места нет.
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