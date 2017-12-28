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Абу-Даби. Баутиста Агут поспорит с Джоковичем за выход в финал

На выставочном турнире определились полуфиналисты

  • 28.12.2017 21:00
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Роберто Баутиста Агут в двух сетах остановил Андрея Рублева на выставочном турнире в ОАЭ.
 
20 ракетке мира понадобилось полтора часа, чтобы обеспечить себе путевку в полуфинал в матче с Андреем Рублевым (АТР 39): 7-5, 6-2. Баутиста Агут выполнил четыре брейка и отдал россиянину только один гейм на своей подаче.
 
В полуфинале Mubadala World Tennis Championship Баутиста Агут встретится с Новаком Джоковичем (АТР 12), для которого это будет первый поединок с начала июля. Серб ведет в статистике личных противостояний в туре 6-1. 
 
Во втором матче 1/2 сыграют Доминик Тим и Кевин Андресон. 
 
Андрей Рублев и Пабло Каррено Буста встретятся в матче за 5 место на турнире в Абу-Даби.

Источник — Большой теннис Украины

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