Абу-Даби. Баутиста Агут поспорит с Джоковичем за выход в финал

Роберто Баутиста Агут в двух сетах остановил Андрея Рублева на выставочном турнире в ОАЭ.

20 ракетке мира понадобилось полтора часа, чтобы обеспечить себе путевку в полуфинал в матче с Андреем Рублевым (АТР 39): 7-5, 6-2. Баутиста Агут выполнил четыре брейка и отдал россиянину только один гейм на своей подаче.

В полуфинале Mubadala World Tennis Championship Баутиста Агут встретится с Новаком Джоковичем (АТР 12), для которого это будет первый поединок с начала июля. Серб ведет в статистике личных противостояний в туре 6-1.

Во втором матче 1/2 сыграют Доминик Тим и Кевин Андресон.

Андрей Рублев и Пабло Каррено Буста встретятся в матче за 5 место на турнире в Абу-Даби.