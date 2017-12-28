Бондаренко и Ястремская сыграют в квалификации турнира в Брисбене

Украинские теннисистки Катерина Бондаренко и Даяна Ястремская стартуют в квалификации турнира серии Premier в австралийском Брисбене.
Бондаренко, которая получила пятый номер посева, встретится с обладательницей wild card Наиктой Бэйнс из Австралии .
Ястремская в первом раунде сыграет против представительницы Беларуси Веры Лапко.
Турнир в Брисбене пройдет с 1 по 8 января.
Источник — Sport.ua
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