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Бондаренко и Ястремская сыграют в квалификации турнира в Брисбене

Украинки сыграют на первом турнире в новом сезоне

  • 28.12.2017 09:29
  • 146 просмотров
  • 2 комментария
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Getty Images. Катерина Бондаренко
© Getty Images. Катерина Бондаренко

Украинские теннисистки Катерина Бондаренко и Даяна Ястремская стартуют в квалификации турнира серии Premier в австралийском Брисбене.

Бондаренко, которая получила пятый номер посева, встретится с обладательницей wild card Наиктой Бэйнс из Австралии .

Ястремская в первом раунде сыграет против представительницы Беларуси Веры Лапко.

Турнир в Брисбене пройдет с 1 по 8 января.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    ta1981
      ta1981, 28.12.2017 10:13
    -4
    Дома нехай котлети смажать лузери
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    Sima35
      Sima35, 28.12.2017 10:48
    +4
    ta1981, 28.12.2017 10:13
    Дома нехай котлети смажать лузери
    Вся ирония в том, что эти " лузеры" на крутом коммерческом турнире, в стране в которой ты никогда не побываешь в своей жалкой жизни.
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