Рафаэль Надаль пропустит турнир в Брисбене

Ген, а что ты шепелявишь!? Прикусил у випфишмана, так он тебе зубы выбил!??

Писали о интересе именно к украинскому игроку

Ak228, 28.12.2017 16:16 +3О, все главное дер.мо динамовское приползло одновременно - бомжара одес...