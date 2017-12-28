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Рафаэль Надаль пропустит турнир в Брисбене

Испанский теннисист не сыграет на первом турнире нового сезона

  • 28.12.2017 07:48
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Getty Images. Рафаэль Надаль
© Getty Images. Рафаэль Надаль

Первая ракетка мира Рафаэль Надаль извинился перед своими болельщиками за то, что не сможет выступить на турнире в Брисбене, который стартует в последний день 2017 года.

«С сожалением я объявляю, что не приеду в Брисбен в этом году. Я намеревался выступить на этом турнире, но по-прежнему не готов после прошлого длинного сезона. Я поздно начал подготовку.

Буду рад видеть моих австралийских болельщиков 4 января, когда приеду в Мельбурн и начну подготовку к Australian Open», – написал Надаль в Twitter.

Напомним, испанец снялся с Итогового турнира-2017 из-за травмы колена.

Источник — Twitter

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