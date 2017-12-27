Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Стаховский и Ястремская выступят в квалификации Australian Open

Опубликованы заявочные листы квалификации турнира

  • 27.12.2017 10:48
  • 138 просмотров
  • 1 комментария
Метки
Стаховский и Ястремская выступят в квалификации Australian Open
Сегодня были опубликованы заявочные листы квалификации Открытого чемпионата Австралии-2018.
 
В мужском квалификационном турнире выступит Сергей Стаховский, в женском — Даяна Ястремская.
 
Ангелина Калинина пропускает Первый Шлем сезона: киевлянка в январе заявлена на серии турниров ITF в США.
 
Напомним, что одной из претендеток на wild card в квалификацию является Марта Костюк, выигравшая в прошлом году Открытый чемпионат Австралии среди юниоров.

Источник — Sapronov-tennis.org

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Реклама
Комментарии
    Станислав Матусевич
    online
      Станислав Матусевич, 27.12.2017 14:11
    0
    Марта неожиданно запланировала играть юниорский Australian Open, хотя с юниорами собиралась закончить в этом году. Немного непонятная ситуация пока.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.