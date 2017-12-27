Стаховский и Ястремская выступят в квалификации Australian Open

Сегодня были опубликованы заявочные листы квалификации Открытого чемпионата Австралии-2018.
В мужском квалификационном турнире выступит Сергей Стаховский, в женском — Даяна Ястремская.
Ангелина Калинина пропускает Первый Шлем сезона: киевлянка в январе заявлена на серии турниров ITF в США.
Напомним, что одной из претендеток на wild card в квалификацию является Марта Костюк, выигравшая в прошлом году Открытый чемпионат Австралии среди юниоров.
Источник — Sapronov-tennis.org
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