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Жеребьевка турнира в Брисбене пройдет в субботу

В Австралии выступят пять украинцев

  • 27.12.2017 10:19
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Основная сетка турнира WTA Premier и ATP Brisbane International стартует 31 декабря 2017 года. Жеребьевка основных соревнований планируется на 9-30 утра местного времени в субботу 30 декабря. (0 часов-30 минут киевского времени).
 
Напомним, что на турнире WTA выступят Элина Свитолина, Леся Цуренко (основная сетка), Катерина Бондаренко и Даяна Ястремская (квалификация).
 
На турнире ATP сыграет Александр Долгополов.

Источник — Sapronov-tennis.org

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