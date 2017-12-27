Жеребьевка турнира в Брисбене пройдет в субботу

Основная сетка турнира WTA Premier и ATP Brisbane International стартует 31 декабря 2017 года. Жеребьевка основных соревнований планируется на 9-30 утра местного времени в субботу 30 декабря. (0 часов-30 минут киевского времени).
Напомним, что на турнире WTA выступят Элина Свитолина, Леся Цуренко (основная сетка), Катерина Бондаренко и Даяна Ястремская (квалификация).
На турнире ATP сыграет Александр Долгополов.
Источник — Sapronov-tennis.org
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