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Веснина и Рыбарикова снялись с турнира в Брисбене

Россиянка и словачка пропустят старт сезона

  • 27.12.2017 09:55
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Getty Images
© Getty Images
Россиянка Елена Веснина и словачка Магдалена Рыбарикова снялись с турнира  в австралийском Брисбене.
 
Как сообщает Punto de Break, обе теннисистки были вынуждены отказаться от участия в турнире из-за проблем со здоровьем. Вместо них сыграют Кэтрин Беллис (США) и Татьяна Мария (Германия).
 
Турнир WTA в Брисбене пройдет с 31 декабря по 7 января.

Источник — Советский спорт

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