Веснина и Рыбарикова снялись с турнира в Брисбене

Россиянка Елена Веснина и словачка Магдалена Рыбарикова снялись с турнира в австралийском Брисбене.
Как сообщает Punto de Break, обе теннисистки были вынуждены отказаться от участия в турнире из-за проблем со здоровьем. Вместо них сыграют Кэтрин Беллис (США) и Татьяна Мария (Германия).
Турнир WTA в Брисбене пройдет с 31 декабря по 7 января.
Источник — Советский спорт
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.