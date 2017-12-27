Веснина и Рыбарикова снялись с турнира в Брисбене

Россиянка Елена Веснина и словачка Магдалена Рыбарикова снялись с турнира в австралийском Брисбене.

Как сообщает Punto de Break, обе теннисистки были вынуждены отказаться от участия в турнире из-за проблем со здоровьем. Вместо них сыграют Кэтрин Беллис (США) и Татьяна Мария (Германия).

Турнир WTA в Брисбене пройдет с 31 декабря по 7 января.