Марта Костюк сыграет на юниорском Australian Open

Украинская теннисистка Марта Костюк приняла решение сыграть на юниорском Australian Open в 2018 году.



По словам 15-летней тенниситки, этот турнир станет для нее последним в юниорах. Стоит отметить, что ее мать и тренер Талына Костюк таким решением недовольна, так как дочка собиралась переключиться на взрослые соревнования.



Перед Australian Open украинка планирует сыграть на турнире ITF с призовым $25,000 в австралийском Плейфорде (заявлена в квалификации), который пройдет с 1 по 7 января.



Напомним, в прошлом году Марта Костюк выиграла Открытый чемпионат Автралии.