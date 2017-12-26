Марта Костюк сыграет на юниорском Australian Open

Украинская теннисистка Марта Костюк приняла решение сыграть на юниорском Australian Open в 2018 году.
По словам 15-летней тенниситки, этот турнир станет для нее последним в юниорах. Стоит отметить, что ее мать и тренер Талына Костюк таким решением недовольна, так как дочка собиралась переключиться на взрослые соревнования.
Перед Australian Open украинка планирует сыграть на турнире ITF с призовым $25,000 в австралийском Плейфорде (заявлена в квалификации), который пройдет с 1 по 7 января.
Напомним, в прошлом году Марта Костюк выиграла Открытый чемпионат Автралии.
Источник — UA:ПЕРШИЙ
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