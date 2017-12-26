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Марта Костюк сыграет на юниорском Australian Open

15-летняя украинская теннисистка завершит выступления в юниорском разряде турниром в Австралии

  • 26.12.2017 16:53
  • 229 просмотров
  • 2 комментария
Метки
ITF. Марта Костюк
© ITF. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк приняла решение сыграть на юниорском Australian Open в 2018 году.

По словам 15-летней тенниситки, этот турнир станет для нее последним в юниорах. Стоит отметить, что ее мать и тренер Талына Костюк таким решением недовольна, так как дочка собиралась переключиться на взрослые соревнования.

Перед Australian Open украинка планирует сыграть на турнире ITF с призовым $25,000 в австралийском Плейфорде (заявлена в квалификации), который пройдет с 1 по 7 января.

Напомним, в прошлом году Марта Костюк выиграла Открытый чемпионат Автралии.

Источник — UA:ПЕРШИЙ

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Комментарии
    dydyyura
      dydyyura, 26.12.2017 18:43
    0
    рановато, все время будет проигрывать, можно сломаться
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    Владимир Владимирович
      Владимир Владимирович, 26.12.2017 22:19
    0
    dydyyura, 26.12.2017 18:43
    рановато, все время будет проигрывать, можно сломаться
    Почему так пессимистически, Марта для своего возраста показывает приличный уровень тенниса и уже переросла юниоров, пусть лучше набирается опыта во взрослом туре.
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