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Жо-Уилфрид Цонга снялся с турнира в Дохе

Француз вернется на корт только к Australian Open

  • 26.12.2017 11:52
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Getty Images
© Getty Images
Француз Жо-Вилфрид Цонга снялся с турнира в Дохе, который пройдет с 1 по 6 января.
 
Как сообщает AFP, для 32-летнего спортсмена сезон начнется только на Australian Open.
 
Решение о снятии с турнира в Катаре Цонга принял сам, поскольку хочет лучше восстановиться после минувшего сезона, который для него завершился победой в Кубке Дэвиса со сборной Франции

Источник — Спорт-Экспресс в России

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