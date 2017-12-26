Жо-Уилфрид Цонга снялся с турнира в Дохе

Француз Жо-Вилфрид Цонга снялся с турнира в Дохе, который пройдет с 1 по 6 января.
Как сообщает AFP, для 32-летнего спортсмена сезон начнется только на Australian Open.
Решение о снятии с турнира в Катаре Цонга принял сам, поскольку хочет лучше восстановиться после минувшего сезона, который для него завершился победой в Кубке Дэвиса со сборной Франции
Источник — Спорт-Экспресс в России
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