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Рафаэль Надаль представил свой календарь выступлений на 2018 год

Первая ракетка мира планирует сыграть как минимум на 18 турнирах

  • 26.12.2017 11:27
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Getty Images. Рафаэль Надаль
© Getty Images. Рафаэль Надаль
Рафаэль Надаль откроет свой сезон на соревнованиях в Брисбене, после чего отправится на Открытый чемпионат Австралии. В 2017 году испанец стал четвертьфиналистом на кортах «Brisbane International», а в Мельбурне дошел до финала мэйджора.
 
По сравнению с нынешним сезоном, 31-летний спортсмен планирует отказаться от выступления на турнирах ATP 500 в Роттердаме и Базеле. Кроме 18 указанных турниров, Надаль намерен пройти квалификацию на Итоговый чемпионат ATP в Лондоне, сыграть во втором сезоне Кубка Лейвера в Чикаго, а также готов помочь сборной Испании в Кубке Дэвиса.

 
 

Источник — Большой теннис Украины

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