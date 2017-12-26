Рафаэль Надаль представил свой календарь выступлений на 2018 год

Рафаэль Надаль откроет свой сезон на соревнованиях в Брисбене, после чего отправится на Открытый чемпионат Австралии. В 2017 году испанец стал четвертьфиналистом на кортах «Brisbane International», а в Мельбурне дошел до финала мэйджора.

По сравнению с нынешним сезоном, 31-летний спортсмен планирует отказаться от выступления на турнирах ATP 500 в Роттердаме и Базеле. Кроме 18 указанных турниров, Надаль намерен пройти квалификацию на Итоговый чемпионат ATP в Лондоне, сыграть во втором сезоне Кубка Лейвера в Чикаго, а также готов помочь сборной Испании в Кубке Дэвиса.



