Серена Уильямс возвращается на корт

Серена Уильямс неожиданно объявила о возвращении в большой теннис. Американка примет участие в выставочном турнире в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты) в ближайшую субботу.

Решение сыграть в Объединенных Арабских Эмиратах должно фактически подтвердить участие Уильямс в Australian Open в январе.

Напомним, 36-летняя Уильямс не выходила на корт с тех пор, как выиграла свой 23-й титул Большого шлема 11 месяцев назад. Она была беременна во время этого турнира и после взяла отпуск, а в сентябре родила дочь Алексис-Олимпию.

В ОАЭ Серена сыграет против победительницы «Ролан Гаррос» Елены Остапенко из Латвии. Они станут первыми женщинами, которые будут участвовать в турнире, ранее проводившемся только для мужчин.