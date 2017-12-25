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Серена Уильямс возвращается на корт

Американка сыграет в выставочном турнире впервые после рождения дочери

  • 25.12.2017 14:01
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European Pressphoto Agency. Серена Уильямс
© European Pressphoto Agency. Серена Уильямс
Серена Уильямс неожиданно объявила о возвращении в большой теннис. Американка примет участие в выставочном турнире в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты) в ближайшую субботу.
 
Решение сыграть в Объединенных Арабских Эмиратах должно фактически подтвердить участие Уильямс в Australian Open в январе.
 
Напомним, 36-летняя Уильямс не выходила на корт с тех пор, как выиграла свой 23-й титул Большого шлема 11 месяцев назад. Она была беременна во время этого турнира и после взяла отпуск, а в сентябре родила дочь Алексис-Олимпию.
 
В ОАЭ Серена сыграет против победительницы «Ролан Гаррос» Елены Остапенко из Латвии. Они станут первыми женщинами, которые будут участвовать в турнире, ранее проводившемся только для мужчин.

Источник — New York Times

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