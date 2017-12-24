Цуренко отправилась в Брисбен для участия в первом турнире сезона

«Это будет супер пупер поединок». Хотел бы что бы уайлдер выиграл у Джошуа

Тоже ставлю амера выше бритта. Особенно после последнего боя Энтони.

Ну ось і надійшла дійсно приємна новина - так тепер не тільки в Динамо евреї керують та і в Харко...

Олександр Іванов, цей, да - еврей? Звисно, що не португалець, як Белькевич! Шифруется под свого. ...

Вот и я говорю что логики в ценовой политике transfermarkt.de нет.

Кротят хотят англы, а гусят турки. Це зрада якась! А может это Палкин фейки распускает такие накл...

Шахта не ДК, минимум 40 запросят! Динамо на шару бы отдало!

Источник — Sport.uaНаконец то , лучший спорт сайт Украины решил писать новости,а не копировать их...

И на последок: всем минусаторам хочу сказать что я не выгораживаю турецкий чемп, я всего лишь пыт...

1)В сб.Турции играют турки, и я не писал что их сборная сильнее. 2) Игроков из УПЛ покупают клубы...