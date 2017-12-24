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Цуренко отправилась в Брисбен для участия в первом турнире сезона

28-летняя украинка завершила тренировочный сбор в Дубае

  • 24.12.2017 16:59
  • 303 просмотров
  • 1 комментария
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Getty Images. Леся Цуренко
© Getty Images. Леся Цуренко
Вторая ракетка Украины Леся Цуренко завершила тренировочный сбор в Дубае и отправилась в австралийский Брисбен для участия в первом турнире нового сезона. 
 
«Прощай Дубай! Брисбен – следующий», – написала Цуренко.
 

 

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Леонид Данилов
    online
    Леонид Данилов, 24.12.2017 23:29
    +3
    Девчатам нашим -биатлон теннис здоровья успешных выступлений в Новом 2018 году !!!
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