Цуренко отправилась в Брисбен для участия в первом турнире сезона

Вторая ракетка Украины Леся Цуренко завершила тренировочный сбор в Дубае и отправилась в австралийский Брисбен для участия в первом турнире нового сезона.
«Прощай Дубай! Брисбен – следующий», – написала Цуренко.
Good bye Dubai! Brisbane - next! 🌇🛫🇦🇺 #dubai #tennis #brisbane До побачення, Дубай! Брісбен - наступний! pic.twitter.com/dZXxFgcEbW— Lesia Tsurenko (@LTsurenko) December 24, 2017
Источник — Sport.ua
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