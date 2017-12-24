Виктория Азаренко пропустит первую неделю и вряд ли сыграет на AO

За что 7 лимонов, за что?????? Тогда Цыганков 30 лимонов, как пить дать!

С той игрой, которую он показывает, ему будет непросто попадать в состав с появлением Вербича. Др...

Ты и не обязан понимать, для этого есть компетентные люди отвечающие за результат. Биатлонные бол...

Ман сити хоть вкурсе, а то срня переходила-переходила в Барсу, а теперь пьяная в арене валяется, ...

Тайсон уже не тот! Да и был он честно говоря неоченЬ!!!!

Ни фига понять не могу. Да все бразильцы в Шахтере, вместе взятые не стоят Тайсона. А покупают по...

Надо продавать, тем более на 24 он не выглядит...

Где-то в районе 50 лимонов и предложат, он стоит таких денег, главное чтобы они с Ферной не мешал...

Фред может заиграть в АПЛ. Сколько за него могут предложить?