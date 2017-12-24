Виктория Азаренко пропустит первую неделю и вряд ли сыграет на AO

Азаренко продолжает испытывать проблемы с возвращением в тур из-за судебного разбирательства об опеке над её сыном Лео. Несмотря на то, что организаторы предоставили экс-первой ракетке мира «wild-card» она не сумеет принять участие в турнире первой игровой недели. Об этом сообщил директор соревнований Карл Бадж.
Пока не известно, сумеет ли Азаренко решить вопрос с участием в Открытом чемпионате Австралии, где ей также был предоставлен пропуск в основную сетку турнира. Напомним, что белоруска не участвует в туре с июля, после поражения от Симоны Халеп в четвертом круге Уимблдонского чемпионата. На данный момент Азаренко занимает 210-ю строчку в рейтинге WTA.
Источник — Большой теннис Украины
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