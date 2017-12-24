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Даяна Ястремская попала в квалификацию турнира в Брисбене

Снятие более рейтинговых теннисисток позволило сыграть украинке на турнире

  • 24.12.2017 09:33
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sapronov-tennis.org. Даяна Ястремская
© sapronov-tennis.org. Даяна Ястремская
Украинская теннисистка Даяна Ястремская сможет сыграть в квалификации турнира WTA Premier с призовым фондом 894 700$ Brisbane International в Брисбене.
 
17-летняя одесситка была третья в альтернативном списке квалификации этих крупных соревнований.
 
После того, как с турнира снялась чемпиона US Open Слоан Стивенс, а ее место в основе заняла хорватка Ана Конюх, а также австралийки Томлянович и Айява получили wild card, украинка попала в заявку квалификации.
 
Напомним, что в основной сетке соревнований cыграют Элина Свитолина и Леся Цуренко.

Источник — Sapronov-tennis.org

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