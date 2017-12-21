ВИДЕО ДНЯ. Езерский и Коженкова снялись в клипе в поддержку Свитолиной

Студия Dokino презентовала клип на песню, посвященную лучшей украинской теннисистке Элине Свитолиной. Идея клипа, также как текст и видео, принадлежат Руслану Лещенко.
В англоязычной версии клипа появились известные украинские спортсмены: олимпийская чемпионка летних Олимпийских игр в Лондоне, чемпионка Европы и мира по академической гребле Анастасия Коженкова и ее муж и тренер Алексей Кириченко, бывший футболист сборной Украины Владимир Езерский, а также известный украинский вейкбордист Дмитрий Массалов.
Источник — Большой теннис Украины
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А так Элинка умничка конечно, надеюсь будет #1
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