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ВИДЕО ДНЯ. Езерский и Коженкова снялись в клипе в поддержку Свитолиной

Украинский болельщик написал песню о лучшей украинской теннисистке

  • 21.12.2017 11:15
  • 2867 просмотров
  • 2 комментария
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Getty Images. Элина Свитолина
© Getty Images. Элина Свитолина

Студия Dokino презентовала клип на песню, посвященную лучшей украинской теннисистке Элине Свитолиной. Идея клипа, также как текст и видео, принадлежат Руслану Лещенко.

В англоязычной версии клипа появились известные украинские спортсмены: олимпийская чемпионка летних Олимпийских игр в Лондоне, чемпионка Европы и мира по академической гребле Анастасия Коженкова и ее муж и тренер Алексей Кириченко, бывший футболист сборной Украины Владимир Езерский, а также известный украинский вейкбордист Дмитрий Массалов.

Источник — Большой теннис Украины

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Комментарии
    Kris Nolty
    online
      Kris Nolty, 21.12.2017 14:36
    0
    делать неуй, снимусь ка я в клипе (с)Езерский
    Ссылка
    TemaMX
    online
      TemaMX, 21.12.2017 14:52
    -1
    Поддержка к чему ей? Я понимаю если бы она в финале уимбилдона играла завтра, тогда можно было ролик мотивирующий какой-то, и звезд больше удачи пожелали, и болельщики могли попрыгать поддержать на видео. Или если бы она первое место в рейтинге заняла, и там про путь который она проделала, или легендой тенниса была, и как про легенду сняли. В общем не пойму я)
    А так Элинка умничка конечно, надеюсь будет #1
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