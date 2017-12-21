ВИДЕО ДНЯ. Езерский и Коженкова снялись в клипе в поддержку Свитолиной

Где твой дружбан вадо пропал? В конвульсиях валяется после новостей про Ярмоленко?

ВСЕ СТАЛО НА СВОИ МЕСТА)))БЕЗ КОМИНТАРИЕВ!)ЮРА ШЛЮХ@

Слышь, пылеголовый углекоп. 23 реально арендованных было. Прикинь? Не клуб, а проститутки. Презид...

Обрезанный,ты не путай Ильичевец с муSSорскими пдстилками говерлой,вот там действительно были поч...

Но на 1.5 года!