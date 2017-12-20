Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «В следующем сезоне надеюсь укрепиться в WTA-туре»

17-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская поделилась впечатлениями от прошедшего сзеона.



О турнире в Стамбуле, где она дошла до четвертьфинала



- Я очень хорошо помню поддержку со стороны болельщиков. Было очень круто играть на турнире в том месте, где я тренировалась. Там была моя первая победа на уровне WTA, так что он навсегда останется в моей памяти, особенно матчбол в первом матче.



О финальном матче юниорского Уимблдона в 2016 году



- Каждый раз, вспоминая о финале Уимблдона, я начинаю плакать и смеяться одновременно. Я хочу вновь погрузиться в эту атмосферу и почувствовать невероятную энергию людей и болельщиков. После полуфинала я подружилась с системой "хок-ай", и в финале она меня не подвела.



О выступлениях в WTA-туре



- Процесс участия на турнирах WTA был для меня очень интересным. Я была рада каждому сделанному шагу и получала от них удовольствие. Но переход ещё не завершён, и я понимаю, что мне нужно приложить ещё больше усилий, чтобы двигаться дальше.



Талант не поможет этому, если не будешь работать. Все играют хорошо, но тебе необходимо что-то внутри тебя, что будет заводить и заставлять тебя становиться лучше.



Об отдыхе перед началом предсезонной подготовки



- После Москвы (Даяна дошла до финала на 100-тысячнике в Санкт-Петербурге, после чего посетила столицу России - прим. БТУ) в первую очередь я вернулась в Одессу и провела с моей семьёй две недели. Затем мы отправились на тихий отдых в лесу на 12 дней.



За это время я набралась очень много энергии вдали от цивилизации и могу сказать, что там я отлично восстановилась и хорошо отдохнула.



О социальных сетях



- Я люблю своих болельщиков и общаться с людьми, держать их курсе происходящего в моей жизни и просто делать всех вокруг меня счастливыми. Уверена, что в следующем году у меня будет больше возможностей , так что я в ожидании сделать ещё одну трансляцию с Australian Open.



О планах на следующий сезон



- Я надеюсь укрепиться в WTA-туре, это моя главная цель. На каком месте я буду? Всё в моих руках.