Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «В следующем сезоне надеюсь укрепиться в WTA-туре»

17-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская поделилась впечатлениями от прошедшего сзеона.
О турнире в Стамбуле, где она дошла до четвертьфинала
- Я очень хорошо помню поддержку со стороны болельщиков. Было очень круто играть на турнире в том месте, где я тренировалась. Там была моя первая победа на уровне WTA, так что он навсегда останется в моей памяти, особенно матчбол в первом матче.
О финальном матче юниорского Уимблдона в 2016 году
- Каждый раз, вспоминая о финале Уимблдона, я начинаю плакать и смеяться одновременно. Я хочу вновь погрузиться в эту атмосферу и почувствовать невероятную энергию людей и болельщиков. После полуфинала я подружилась с системой "хок-ай", и в финале она меня не подвела.
О выступлениях в WTA-туре
- Процесс участия на турнирах WTA был для меня очень интересным. Я была рада каждому сделанному шагу и получала от них удовольствие. Но переход ещё не завершён, и я понимаю, что мне нужно приложить ещё больше усилий, чтобы двигаться дальше.
Талант не поможет этому, если не будешь работать. Все играют хорошо, но тебе необходимо что-то внутри тебя, что будет заводить и заставлять тебя становиться лучше.
Об отдыхе перед началом предсезонной подготовки
- После Москвы (Даяна дошла до финала на 100-тысячнике в Санкт-Петербурге, после чего посетила столицу России - прим. БТУ) в первую очередь я вернулась в Одессу и провела с моей семьёй две недели. Затем мы отправились на тихий отдых в лесу на 12 дней.
За это время я набралась очень много энергии вдали от цивилизации и могу сказать, что там я отлично восстановилась и хорошо отдохнула.
О социальных сетях
- Я люблю своих болельщиков и общаться с людьми, держать их курсе происходящего в моей жизни и просто делать всех вокруг меня счастливыми. Уверена, что в следующем году у меня будет больше возможностей , так что я в ожидании сделать ещё одну трансляцию с Australian Open.
О планах на следующий сезон
- Я надеюсь укрепиться в WTA-туре, это моя главная цель. На каком месте я буду? Всё в моих руках.
Источник — Большой теннис Украины
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