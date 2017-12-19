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Дарья ГАВРИЛОВА: «Я обожаю играть дома»

Австралийская теннисистка на корте всегда старается контролировать свои эмоции

  • 19.12.2017 16:49
  • 110 просмотров
  • 1 комментария
Метки
abc.net.au
© abc.net.au

Накануне старта нового сезона 23-летняя австралийская теннисистка Дарья Гаврилова рассказала о преимуществах выступлений на домашних кортах.

«Я обожаю играть дома, публика всегда находится за моей спиной, и я это действительно чувствую. Я отвечаю ей тем же, так мы и взаимодействуем. Иногда на тренировках мне становится скучно, и я такая, мол, никто на меня не смотрит, кому это вообще нужно?

В матчах я не концентрируюсь на том, чтобы контролировать свои эмоции. Неважно, что происходит на корте, я не стараюсь контролировать то, что ощущаю. Я всегда была такой, и вместе с моими тренерами я знаю свои сильные стороны. Мы знаем, что если я бодрая и нахожусь в хорошом настроении, это помогает моему теннису».

Источник — Большой теннис Украины

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Комментарии
    hijacking
      hijacking, 19.12.2017 17:41
    0
    До конца был уверен, что это Гвардиола )
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