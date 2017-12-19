Элина СВИТОЛИНА: «По стилю игры ассоциирую себя с бульдогом»

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина, которая родилась в год Собаки, в преддверии 2018 года рассказала о породе четырехлапых, с которой она себя ассоциирует.



«Пожалуй, могу сказать, что я во многом схожа с описаниями собаки. Всегда доверяю своему кругу друзей, он у меня достаточно узкий, но я им доверяю на 100%, и они знают, что всегда могут положиться на меня в любой ситуации.



В жизни я гораздо более спокойный человек, нежели когда играю на корте, где мой характер меняется во время матча, и я могу быть более агрессивной. Но вне спорта я люблю уют, комфорт и спокойствие.



С какой породой я себя ассоциирую? Мне кажется, что мне больше подойдет бульдог. Думаю, что это видно по моему стилю игры и характеру на корте. Считаю, что многие люди могут это подтвердить», – сказал Свитолина.