Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Элина СВИТОЛИНА: «По стилю игры ассоциирую себя с бульдогом»

Первая ракетка Украины уверенна, что многие соперницы могут это подтвердить

  • 19.12.2017 13:52
  • 277 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Getty Images. Элина Свитолина
© Getty Images. Элина Свитолина

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина, которая родилась в год Собаки, в преддверии 2018 года рассказала о породе четырехлапых, с которой она себя ассоциирует.

«Пожалуй, могу сказать, что я во многом схожа с описаниями собаки. Всегда доверяю своему кругу друзей, он у меня достаточно узкий, но я им доверяю на 100%, и они знают, что всегда могут положиться на меня в любой ситуации.

В жизни я гораздо более спокойный человек, нежели когда играю на корте, где мой характер меняется во время матча, и я могу быть более агрессивной. Но вне спорта я люблю уют, комфорт и спокойствие.

С какой породой я себя ассоциирую? Мне кажется, что мне больше подойдет бульдог. Думаю, что это видно по моему стилю игры и характеру на корте. Считаю, что многие люди могут это подтвердить», – сказал Свитолина.

Источник — Вести

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.